Extrajobb vid behov i förskola, grundskola och fritidshem

I Umeå kommun finns cirka 90 förskolor och 50 grundskolor.
Här samverkar pedagoger och personal för att barn och unga ska utvecklas och ha en trygg uppväxt. Det är här som barn lär sig att läsa, skriva och räkna. Det är här som ungdomar utvecklar sina kunskaper och förmågor inför framtiden. Här utförs Sveriges viktigaste jobb - att skapa framtidstro bland unga!
För- och grundskoleförvaltningen söker efter timvikarier till skolans verksamhetsområden som med kort varsel kan arbeta och stötta upp vid tillfällen då den ordinarie personalen inte finns till förfogande. Vi söker vikarier till förskola och grundskola.
Uppdraget som timvikarie
Utifrån dina förutsättningar och verksamheternas behov har du möjlighet att arbeta på olika arbetsplatser inom våra verksamhetsområden. Du anger själv vilka dagar och tider du kan arbeta med hjälp av vårt digitala vikariehanteringssystem. Dina uppdrag kan variera mellan en och 14 dagar. Om din tillgänglighet matchas mot något av verksamheternas behov kommer en förfrågan om arbete och eventuell bokning skickas via SMS.
Ett arbete som vikarie ger goda erfarenheter och skapar förutsättningar för andra anställningar inom Umeå kommun.
Observera att ett extrajobb som vikarie inte garanterar någon sysselsättningsgrad och baseras på verksamheternas behov.
Om dig
Du trivs med en omväxlande arbetsmiljö och är flexibel. Du är initiativtagande och engagerad. Du lägger stor vikt vid ett gott bemötande och är punktlig. Du har god samarbetsförmåga och är en förebild för barn och ungdomar.
Krav
• Fullständiga gymnasiebetyg alternativt avklarad barnskötarutbildning
• Erfarenhet av pedagogiskt arbete som arbetsgivaren bedömer relevant
• Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
• Möjlighet att arbeta minst fem pass/månad under minst en sexmånadersperiod
• Giltigt utdrag ur Rikspolisens belastningsregister
Meriterande
• Pågående eller avslutad pedagogisk utbildning alternativt planerad pedagogisk utbildning
• Fördjupade kunskaper inom praktiska eller teoretiska ämnen
• Körkort och regelbunden tillgång till bil
• Möjlighet att arbeta utanför stadskärnan
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och din möjlighet att ta dig till verksamheter där det för tillfället finns stora vikariebehov. Just nu prioriterar vi de vikarier som kan arbeta i Umeås omnejd.
Vad händer med din ansökan?
När du har lämnat in din ansökan till oss är du med i urvalet. Alla ansökningar hanteras i turordning, vilket medför att en viss handläggningstid kan uppstå. Om din profil stämmer överens med våra krav och verksamheternas behov kommer du att bli kallad till en intervju. Vi återkopplar till dig via e-post, håll därför utkik i din mejlkorg!
Då vi inte använder oss utav personliga brev läggs stor vikt vid urvalsfrågorna. Vårt mål är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess och ge dig en effektiv och positiv upplevelse när du söker jobb hos oss.
Vänligen observera att vi enbart kommer behandla de ansökningar som innehåller ett CV.
Välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, https://www.umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
Ersättning
