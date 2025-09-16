Extrajobb under Black Week och Julhandeln - Site Östra Ljungby
Boxflow Staffing Syd AB / Lagerjobb / Klippan Visa alla lagerjobb i Klippan
2025-09-16
, Åstorp
, Bjuv
, Perstorp
, Örkelljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Boxflow Staffing Syd AB i Klippan
, Åstorp
, Bjuv
, Perstorp
, Örkelljunga
eller i hela Sverige
Har du snabba fötter, starka armar och ett hjärta som klappar för ordning och reda? Bra! För vi söker dig som vill bli vår nya hjälte i lagret inför årets mest hektiska (och roligaste) period - Black Friday och julhandeln!
Vad går jobbet ut på?
Det är ganska enkelt: grejer ska plockas, packas och skickas till rätt kund - snabbt, snyggt och smidigt. Vi har fler paket än tomten själv, och behöver därför förstärkning som kan:
• Orderplock (med scanner - inga gissningslekar)
• Paketering (där du får briljera med tejp och kartonger)
• Returhantering och inleveranser
• Truckkörning (om du har rätt behörighet - annars håller du dig på marken)
När och hur mycket?
Vi behöver hjälp 2-3 dagar i veckan, främst måndag till onsdag. Oftast dagtid, men ibland dyker det upp kvällspass också - så lite flexibilitet är toppen.
Vem är du?
Vi tror att du är en person som:
• Är ordningsam, noggrann och gillar att få saker gjorda
• Lär dig snabbt och tar jobbet på allvar (även om du har nära till skratt)
• Är stresstålig och kan växla upp tempot när det behövs
• Har god fysik - du slipper gymmet de dagar du jobbar
• Har körkort och tillgång till bil (lagret ligger inte mitt i stan)
Det är extra plus om du har:
• Erfarenhet från lagerarbete
• Vana vid att plocka och packa med scanner
• Truckkort (A2 och/eller B3)
Varför ska du söka?
För att du gillar när dagarna går fort, när listor blir avbockade och när teamkänslan sitter i väggarna. Vi söker dig som vill hoppa in och göra skillnad under vår mest intensiva - men också mest energifyllda - period.
Vi lägger stor vikt vid personlighet, så skicka gärna med ett par rader om varför du passar för just den här rollen.
Rekryteringsprocess och ansökan
I samband med rekryteringsprocessen genomförs en bakgrundskontroll avseende eventuella brottmål. Du får själv ta del av resultatet, och det är helt frivilligt att dela det med rekryteraren. Mer information får du under processens gång - inget konstigt, bara en del i att säkerställa trygghet för alla.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Urval sker löpande - så vänta inte! Skicka in din ansökan redan idag och bli en viktig del av vårt team under årets mest intensiva (och kanske roligaste) period!
(Vi planerar att smyga igång lite under september/oktober och sedan takta uppåt!)
Om Boxflow
Boxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp. Boxflow erbjuder tjänster inom Tredjepartslogistik, Consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 500 miljoner 2025 med fler än 1100 anställda. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://www.boxflow.com/ Arbetsplats
Boxflow Kontakt
Caroline Dysenius caroline@boxflow.com Jobbnummer
9510252