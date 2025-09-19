Extrajobb Truckförare | Volvo Cars | Göteborg
Just nu söker Lernia dig som vill ta dig an ett längre extrajobb på Volvo Cars - vi anställer löpande efter behov. Fördelen med att vara anställd hos oss är att du får trygghet och stabilitet samtidigt som dina arbetsdagar präglas av en stark laganda där ni arbetar tillsammans för att producera framtidens bilar. Välkommen med din ansökan!
Om uppdraget
• Start: Omgående
• Anställningsform: Visstid studerande / visstid extra arbete
• Plats: Göteborg, Torslanda
Tillgängliga skift
• 06:30-08:30, 5 dagar i veckan - måndag till fredag eller
• 13:18-15:18, 5 dagar i veckan - måndag till fredag
Om dig
För att vara aktuell för tjänsten krävs att du:
• Har en sysselsättning på minst 50 % (t.ex. studier eller annat arbete).
• Har lägst godkänt (eller lägst E) i följande gymnasieämnen: Matematik a/1, Samhällskunskap a/1, Svenska/svenska som andraspråk a/1 och Engelska a/5.
• Behärskar svenska i både tal och skrift.
• Har B-körkort
Viktigt att din ansökan innehåller alla dokument (se fyra punkterna ovan) för att vi ska kunna göra en rättvis bedömning.
Meriterande
• Truckkort.
Du kommer att arbeta antingen två timmar under morgonen eller två timmar under eftermiddagen, måndag till fredag, för att täcka upp för ordinarie personal. De flesta som har detta upplägget jobbar fler timmar, utöver de tider man utgår från, dock inget vi kan garantera.
Andra skift och tider kan finnas också, beroende på hur behovet av personal ser ut, det kan exempelvis vara att jobba några dagar/kvällar/nätter i veckan. Upplägget är perfekt för dig som pluggar eller har annan flexibel sysselsättning. Du får en stabil extrainkomst och ett starkt varumärke som kommer stärka ditt CV inför avslutande studier. Givetvis har man goda arbetsvillkor, bra ledarskap och god arbetsmiljö under tiden som Lernia-konsult!
Om arbetsuppgifterna
Som truckförare ansvarar du främst för att leverera material till det löpande bandet inom en viss tidsram. Du kan få köra olika typer av truckar, så det är viktigt att vara snabblärd och flexibel. Du är också öppen för att utföra andra praktiska uppgifter, som orderplockning.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. I detta uppdrag får du möjlighet att köpa ett rabatterat gymkort på SATS, som ligger nära Volvo Cars. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll och ser till att du trivs på din arbetsplats.
Såhär beskriver våra nuvarande konsulter jobbet på Volvo Cars:
• Bra kollegor och sammanhållning
• Varierande arbetsuppgifter
• Man är aktiv
• Stark gemenskap
• Bra lagledare
• Utvecklingsmöjligheter
• Bra balans mellan arbete och fritid
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan, svara på frågorna och bifoga ditt senaste CV, giltig legitimation och gymnasiebetyg. Vi intervjuar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Skulle du behöva komplettera din ansökan eller har övriga frågor om processen så ber vi dig maila till rekryteringsgruppen@lernia.se
. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. På grund av hög mail-volym kan svarstiden ibland vara något längre än vanligt. Ersättning
