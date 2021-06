Extrajobb till Ica, Coop och Hemköp i Östergötland - Svenska Storesupport Bemanning AB - Säljarjobb i Linköping

Prenumerera på nya jobb hos Svenska Storesupport Bemanning AB

Svenska Storesupport Bemanning AB / Säljarjobb / Linköping2021-06-302021-06-30Du kommer arbeta som ambulerande butiksmedarbetare ute hos våra kunder, butiker inom dagligvaruhandeln. Vårt arbete innebär att vi är en partner till Ica, Coop, Willys och Hemköp och att vi levererar kompetens i kassalinjen, i varuplocket och bakom färskvarudisken.Vi ser gärna att du jobbat inom dagligvaruhandeln och/eller har erfarenhet av varuplock, kassaarbete, delikatessdisk, förbutik eller liknande.Du är duktig på att snabbt finna dig i din roll och har en mycket god känsla för service och kundbemötande, samt gillar att hålla ett högt tempo när du jobbar.Vad erbjuder vi dig?Trygg anställning med kollektivavtal och OB-tilläggEtt fartfyllt, omväxlande och utvecklande arbeteMöjlighet till framtida anställningar i våra kunders butikerAnställningsformSom extraanställd hos oss krävs det att du har en annan huvudsaklig sysselsättning i form av studier eller deltidsjobb. Du lägger in din tillgänglighet själv vecka för vecka. Du ska ha möjlighet att jobba 2-3 dagar i veckan utspritt på vardagar och helgdagar, både dag- och kvällstid. Nu söker vi även personal som kan jobba i sommar!Storesupport erbjuder tjänster som utvecklar och gör detaljhandeln i Sverige effektiv och lönsam. Kunderna finns i detaljhandelns alla led - lager, logistik, e-handel, butiker och leverantörer. Vi är marknadsledande och har uppdrag i hela Sverige, kontoren finns i Malmö, Göteborg och huvudkontoret i Solna, Stockholm. Koncernen startades år 2000, omsätter 400 MSEK och har 1 500 medarbetare. Storesupport ingår i Svensk Handel och har kollektivavtal med Handelsanställdas förbund. www.storesupport.se Vi kan tyvärr inte hantera ansökningar via mejl, vänligen sök via vårt ansökningsformulär. Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att aktuella kandidater inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.Är du intresserad?Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.Har några frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen? Då är du varmt välkommen att höra av dig till oss!Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidDeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-07-31Svenska Storesupport Bemanning AB5838951