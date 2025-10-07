Extrajobb till dig som har traverskort till kund i Göteborg
Konsultia AB / Maskinförarjobb / Göteborg Visa alla maskinförarjobb i Göteborg
2025-10-07
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Konsultia AB i Göteborg
, Härryda
, Alingsås
, Borås
, Vårgårda
eller i hela Sverige
Om kundföretaget
Vi söker dig som vill arbeta extra som traversförare hos vår kund i Torslanda. Du har erfarenhet av arbete inom industri och trivs i en miljö där kvalitet, säkerhet och samarbete är i fokus. Vi ser gärna att du är flexibel och kan arbeta dag/kväll/natt vid behov.
För att vara aktuell för tjänsten krävs att du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, till exempel studier eller annat arbete.Publiceringsdatum2025-10-07Arbetsuppgifter
• Lyft och förflyttning av tunga material in och ut från maskin
• Samarbete med maskinoperatörer i produktionen
• Hantering och förberedelse av material för bearbetningProfil
• Har traverskort
• Har erfarenhet av arbete inom industri eller produktion
• Är noggrann, säkerhetsmedveten och har ett öga för kvalitet
Övrig information
• Anställningsform: Visstid studerande / visstid extra arbete.
• Göteborg, Torslanda
• Tillgängliga skift: 2-skift (dag/kväll) & natt.Om företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Våra kontor finns i Helsingborg, Göteborg, Eskilstuna, Mora, Bollnäs, Sundsvall, Örnsköldsvik, Umeå, Skellefteå, Piteå och Gällivare. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Ersättning
Fast l?n + provision Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3316". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Konsultia AB
(org.nr 556938-0883), http://www.konsultia.se/ Arbetsplats
Konsultia Kontakt
Emil Emanuelsson emil.emanuelsson@konsultia.se Jobbnummer
9545595