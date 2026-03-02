Extrajobb Stockholm, Trivselproffs som älskar service
Yodabee AB / Servicepersonaljobb / Stockholm Visa alla servicepersonaljobb i Stockholm
2026-03-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Yodabee AB i Stockholm
, Göteborg
, Malmö
eller i hela Sverige
HELLO KOMPIS!
Vi heter Yodabee och är ett snabbväxande företag inom kontorstjänster. Vi hjälper företag att öka trivseln och visa omtanke om sina medarbetare.
Yodabee startade 2014 med visionen att göra mensskydd lika självklart som toalettpapper på jobbet. Sedan dess har vi vuxit tillsammans med våra kunder och utökat vårt sortiment utifrån deras önskemål.
Varje månad levererar vi massor av härliga hygienartiklar direkt till kontorstoaletten - självklart mensskydd men också handkräm, hårspray, tandtråd, torrschampo, spraydeodorant m.m. Allt som kan behövas med kort varsel under en arbetsdag och som gör att människor känner sig inkluderade och omhändertagna.
Sedan 2020 sätter vi även ihop skräddarsydda presenter som skickas hem till våra kunders medarbetare världen över.
Och nu växer vi igen!
Utöver våra trivselboxar startar vi även en bemanningsservice där våra kunder kan hyra in serviceinriktad personal från oss - både för kortare och längre uppdrag. Det kan handla om att täcka upp när en receptionist blivit sjuk, hjälpa till under ett event eller stötta upp när det behövs extra händer på plats.
Vårt huvudkontor finns vid St Eriksplan i Stockholm. Vi finns även i Malmö och Göteborg. Nu letar vi efter ytterligare en stjärna som vill vara med oss på resan i Stockholms-teamet. Kan det vara du?
Vem söker vi?
Vi söker dig som vill jobba extra och kan hoppa in med kort varsel, dagtid vardagar. Kanske är du en glad prick som vill fylla din vardag med ett socialt, rörligt och meningsfullt extrajobb?
Men framför allt:
Vi söker dig som ÄLSKAR service.
Du är utåtriktad, trygg i mötet med människor och trivs i en roll där du är ansiktet utåt. Du gillar att skapa god stämning omkring dig och har lätt för att anpassa dig till nya miljöer. Ena dagen fyller du på trivselboxar, nästa dag välkomnar du besökare i en reception eller hjälper till på ett event.
Du är:
Positiv och lösningsorienterad
Ansvarstagande och självgående
Noggrann men också flexibel
Social och professionell
Bekväm med att representera Yodabee ute hos våra kunder
I takt med att vi växer kan det dyka upp fler möjligheter för rätt person.Publiceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
Som trivselproffs hos oss kommer du att:
Besöka våra kunder i Stockholmsområdet för att rengöra och fylla på deras Yodabee-boxar
Ta emot leveranser, ordna lagret och packa refiller på vårt kontor vid St Eriksplan
Transportera refiller till kund (oftast kommunalt, ibland med bil/taxi)
Packa beställningar och presentutskick
Utöver detta kan du även få arbeta inom vår bemanningsservice, exempelvis genom att:
Hoppa in i reception / front desk (både korta och lite längre uppdrag)
Hjälpa till vid event (servering, värdskap, dekor, praktisk hjälp)
kontorsflyttar (packa upp, iordningställa, strukturera)
andra tillfälliga behov ute hos kund
Du blir helt enkelt en trygg och professionell representant för Yodabee ute hos våra kunder
Vad kan vi erbjuda dig?
Vår målsättning är att vara världens bästa arbetsgivare!
Hos oss ska du alltid känna dig sedd och hörd. Vi är omtänksamma och har mycket hjärta i allt vi gör - vilket betyder att du blir en del av ett varmt, positivt och engagerat team.
Du får:
Ett varierande och socialt extrajobb
Möjlighet att utvecklas inom service och bemanning
Chansen att möta härliga människor på några av Stockholms skönaste bolag
Möjlighet till mer ansvar och fler timmar på sikt
Meriterande (men ej krav)Körkortskrav
Erfarenhet av reception eller event
Erfarenhet av serviceyrke
Erfarenhet av lokalvård
Sysselsättningsgrad: Vid behov. Eventuellt mer på sikt.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Peppad?
Kul!
Skicka ditt CV + personligt brev till: rekrytering@yodabee.com
Urval och intervjuer sker löpande så hör gärna av dig så snart som möjligt om du vill joina oss ;)
Sista ansökningsdatum är 16/3-2026.
Det är så spännande att tänka att det kanske är just du som nu läser detta som är vår nästa trivselproffs-stjärna. Wow!
Ha en fin dag!
Team Yodabee Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
E-post: rekrytering@yodabee.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Extrajobb, Sthlm". Arbetsgivare Yodabee AB
(org.nr 556977-8862), https://www.yodabee.com/
Birkagatan 32 BV (visa karta
)
113 39 STOCKHOLM Jobbnummer
9772334