Extrajobb / sommarjobb i servisen - Postgatan i Kalmar
2026-01-12
Vi söker en ny stjärna till vår gastronomiska fritidsgård - Postgatan i Kalmar
På Postgatan vill vi att människor ska känna sig hemma. Här blandas bra mat, en fartfylld after work med skön stämning och människor som gillar att umgås över något gott - och nu söker vi dig som vill bli en del av vårt gäng.
Vi letar efter en glad, social och genuint serviceälskande extrajobbare som kan hoppa in minst en fredag/lördag i månaden och vid behov, med start i början av februari. Perfekt för dig som pluggar i stan eller har annat på gång - men vill ha ett extrajobb i en miljö där det är lika viktigt att vara en härlig person som att kunna dina arbetsuppgifter.
Även ett sommarjobb:Under sommaren kliver du upp till heltid hos oss, mellan perioden ca 1/7-16/8, för att sedan gå tillbaka till extrajobb igen när hösten kommer.
Vem är du?
Du har tidigare jobbat inom restaurang och servering
Har du stått i bar är det ett plus - men ingen dealbreaker
Du gillar mötet med gästen, inte bara att bära tallrikar
Du är trygg, lösningsorienterad och sprider energi omkring dig
Du vill lära dig, växa och bidra till att Postgatan fortsätter vara en plats där folk trivs
Hos oss får du:
Jobba i en miljö där vi lägger stor vikt vid kvalitet och känsla
Ett gäng härliga kollegor som gillar att samarbeta och göra service rolig
En arbetsplats med fart, puls och hjärta
Ett extrajobb under våren och hösten - och ett heltidsjobb under ca 7 veckor på sommaren.
Skicka en kort ansökan och berätta vem du är och varför du tror att du skulle trivas hos oss.
Vi hör av oss löpande och hoppas att du vill hänga med oss på Postgatan!
Lön enligt kollektivavtal
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7003205-1783576". Omfattning
Kallskänken i Kalmar AB
(org.nr 556791-1614), https://jobb.kallskanken.nu
392 34 KALMAR Arbetsplats
Mycket Gutt Jobbnummer
