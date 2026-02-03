Extrajobb/sommarjobb hos 32-årig tjej i Annedal
Jag är en glad, nyfiken och aktiv 32-årig tjej som söker en till assistent till mitt team. Jag bor i egen lägenhet i Annedal (Sundbyberg/Bromma) växelvis tillsammans med min väninna som också lever med personlig assistans.
Jag har en intellektuell funktionsnedästtning, autism och epilepsi. Jag tycker om att göra det mesta, men favoritaktiviteterna är ridning, simning, utflykter, gå på bio, äta sushi mm.
Vardagar dagtid innebär arbetet att följa med till Daglig Verksamhet - motivera och stötta mig att delta i aktiviteter och socialt umgänge. På kvällar och helger hjälper man till att sköta mitt hem, planera och laga måltider, samt följa med på fritidsaktiviteter mm.
Jag söker en pigg, påhittig och uppmärksam person. Du måste vara pålitlig, stabil och lyhörd med en utpräglad ansvarskänsla och stort tålamod. Du måste ha förståelse för den personliga assistentens roll. Du får inte vara pälsdjursallergisk eller rädd för hästar då jag rider. Det ingår också att följa med på simträning i badhus. Eftersom jag går själv men behöver stöd vid ex epilepsianfall så är det en fördel om du är över 170 cm lång.
Erfarenhet av epilepsi och Tecken som stöd (TAKK) är en merit.
Du blir del av ett härligt gäng med engagerade personliga assistenter och får delta på regelbundna assistentmöten och utbildningar tillsammans med dina kollegor!
Jag ser gärna kvinnliga sökanden.
Tjänst/schema
Extrajobb och sommarjobb. På schema: söndag var 4e vecka kl 08-17. Möjlighet även till en fredag kl 08-15.15 var 4e vecka på fast schema. Vi söker dig som även kan jobba upp till heltid några veckor unde juli och augusti under ordinarie assistenters semester.
Tillträde omgående!
Välkommen med din ansökan!
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
• Kollektivavtal Fremia-Kommunal. Individuell lönesättning. Timlön/månadslön.
• Bambi ekonomisk förening erbjuder lång introduktion, friskvård, handledning och kompetensutveckling.
