Extrajobb/Sommarjobb buss- och tågstädare Karlstad
Asteri Facility Solutions AB / Städarjobb / Karlstad
2026-03-09
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
, Karlskoga
, Askersund
, Örebro
, Ludvika
Vi söker nu främst timvikarier vid behov (även under sommarperioden) till vårt team som städar tåg samt bussar i Karlstad.
För att söka tjänsten måste du:
Ha goda kunskaper i svenska - både tal och skrift.
Ha B-körkort.
Ha god fysik.
Ha god känsla för service.
Erfarenhet av lokalvård är meriterande men inget krav.
Vi tänker att du är ordningsam, flexibel och självgående med god samarbetsförmåga.
I tjänsten ingår det att städa tåg samt bussar enligt kundernas önskemål samt att utföra diverse kringtjänster. Du arbetar både i lag med en annan kollega men även ensam beroende på arbetspass. Vid behov (till exempel förseningar) bör du snabbt kunna prioritera om arbetet och lösa uppkomna situationer på bästa möjliga sätt samt återkoppla till kund samt arbetsledning.
Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll och natt. Och vi jobbar jobbar såväl vardag som helg.
Observera att ansökningarna hanteras löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Lön enligt kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: anna.hoglund.sodersten@asteri-fs.se Arbetsgivare Asteri Facility Solutions AB
(org.nr 556479-4021) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Asteri Karlstad Jobbnummer
9784821