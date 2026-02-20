Extrajobb som värd/värdinna nattskift på Ronald McDonald Hus
2026-02-20
Till Ronald McDonald Hus i Göteborg kommer familjer från hela Sverige, Norden och Island när ett barn behöver specialistvård på Drottning Silvias Barn och ungdomssjukhus. Vårt Hus ligger på en kort promenad från Barnsjukhuset. Under behandlingsperioden på sjukhuset kan hela familjen, och ibland också det även det sjuka barnet, bo på Huset. Man går upp till barnsjukhuset för att göra medicinska behandlingar och kontroller, sen går man ner till Huset - "hem" som många av våra gäster säger, för att laga middag, umgås och sova. Detta möjliggör en vardag för alla familjemedlemmar, där familjerna kan ha sina egna rutiner i en hemlik men säker miljö - på gångavstånd från sjukhuset. Det finns 390 Ronald McDonald Hus i 48 länder. Läs mer om RMH på: https://goteborg.ronaldmcdonaldhus.se/
Tjänstebeskrivning
Eftersom detta är en behovsanställning behöver du ha en annan huvudsakligsysselsättning på minst 50%, genom tex studier, driva eget eller annan anställning. Gör du det och söker ett härligt extrajobb: läs vidare
Att arbeta som värd/värdinna på Huset innebär att du tar emot familjerna och hälsar dem välkomna och visar dem runt. Du utför även lättare städsysslor i gemensamma utrymmen, förbereder familjernas rum innan ankomst och besiktigar rummen innan de lämnar så att allt är i sin ordning. Du finns till hands för familjerna och underlättar deras vardag. Du skapar en så trivsam miljö som möjligt för dem och din insats gör skillnad. Till en viss del förekommer administrativa uppgifter.
Du kommer att ingå i ett härligt team som gör sitt yttersta för Huset och familjerna.
Arbetstiderna är varierande och i samråd med övrig personal på Huset enligt ett rullande schema. Det är framför allt kväll/natt, men det finns även möjlighet att arbeta dagtid på helger och under sommaren.
Arbetstider på vardags kväll/natt är förlagt kl. 19.45 - 08.00, fredag 16.45-08.00 och lördag/söndag 18.45-08.00. Arbetet är förlagt på huset med sovande jour.
Tillträde: omgående eller enligt överenskommelse.Kvalifikationer
Vi söker dig som har hög servicenivå, är varmhjärtad, bryr dig om din omgivning och har ett stort intresse för människor. Det är viktigt att du har lätt för att skapa förtroende och har förmåga att skilja på arbetsliv och privatliv.
Flytande svenska och engelska i tal och skift är ett krav.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Låter detta intressant?
Tveka då inte att ansöka redan idag och motivera varför vi ska anställa just dig.
Vi arbetar med löpande urval så tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdagen.
Har du frågor angående tjänsten hör av dig till konsultchef Therese Olofsson 0702-205131.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
