Extrajobb som truckförare till lager i Brunna!
2025-09-04
Är du student eller har en annan sysselsättning på minst 50 %? Har du dessutom truckkort och vill jobba extra som truckförare på lager i Brunna, norr om Stockholm? Då är det dig vi söker - ansök nedan!
Vi söker lagermedarbetare med truckkort för extrajobb hos vår kund i Brunna, Kungsängen. OBS! För att vara aktuell krävs det att du är minst 20 år då du i tjänsten kommer du att hantera alkohol.
Arbetsuppgifterna innebär att med hjälp av truck plocka varor. Andra uppgifter som förekommer är exempelvis kontroll av utgående kundorder, packning, paketsortering, påfyllning av varor samt lagerrelaterade sysslor. Arbetet är på många sätt självständigt men trots det är samarbete med kollegorna mycket viktigt. På lagret förväntas alla medarbetare aktivt bidra till att hålla hög kvalitet i arbetet och skapa en god stämning på arbetsplatsen.
Arbetstiderna för detta uppdrag varierar, men passen är i huvudsak förlagda mellan kl. 06-16.00, endast vardagar. Ett krav är att du kan arbeta minst 3 dagar varje vecka, samt har hög tillgänglighet under nov-dec.
Notera att du inte kommer att bli aktuell för tjänsten om du inte är studerande eller har en annan huvudsaklig sysselsättning och kan visa intyg på det.
I tjänsten kommer du att hantera alkohol.
DETTA SÖKER VI
Det krävs att du:
• Är studerande eller arbetar på minst 50% och kan visa intyg på det
• Kan kommunicera tydligt på svenska i tal och skrift
• Truckkort enligt TLP 10(A1-4,B1-4)
• Kan arbeta minst 3 dagar mellan måndag-fredag
• För att vara aktuell för tjänsten behöver du vara ostraffad, bakgrundskontroller kommer att utföras i rekryteringsprocessen.
• Du behöver kunna inkomma med 2 referenser
Notera att du i denna tjänst kommer att hantera alkohol.
Låter detta intressant? Ansök redan idag! Intervjuer och urval sker löpande.
OM FÖRETAGET
Ersättning
