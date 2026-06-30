Extrajobb som Truckförare till Kungsängen!
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2026-06-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-30Om företaget
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering – och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer – i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.seOm företaget
Vill du ha ett flexibelt extrajobb vid sidan av studier, annat arbete eller egen verksamhet? Nu söker vi truckförare till vår kund för arbete inom lager och logistik.Arbetsuppgifter
Som truckförare kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter inom lagerverksamheten, med fokus på containerlossning och godshantering. Du ansvarar för att gods hanteras säkert och effektivt samt bidrar till att verksamheten flyter på smidigt.
Arbetet sker vid behov och passar dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning och vill arbeta extra några pass i månaden.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Lossning av containrar
• Truckkörning, främst motviktstruck
• Lastning och lossning av gods
• Lager- och logistikrelaterade arbetsuppgifter
• Säker hantering och placering av materialProfil
Vi söker dig som har:
• Har giltigt truckkort
• Har erfarenhet av att köra motviktstruck
• Har god fysisk förmåga och trivs med ett praktiskt arbete
• Är ansvarstagande, noggrann och säkerhetsmedveten
• Kan kommunicera på svenska
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, exempelvis:
• Studier
• Annat arbete
• Egen verksamhet
• PensionSå ansöker du
Är du den vi söker? Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, vilket innebär att vi kallar in kandidater till intervju under hela ansökningsperioden. Så vänta inte, ansök via vår hemsida www.clockworkpeople.se
så snart som möjligt.
För frågor, kontakta ansvarig konsultchef.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325)
Sveavägen 17 (visa karta
)
111 57 STOCKHOLM Arbetsplats
Clockwork Kontakt
Terese Åberg terese.aberg@clwork.se 0708215052 Jobbnummer
9985970