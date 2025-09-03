Extrajobb som truckförare på nyöppnat lager i Alingsås
2025-09-03
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Tjänstebeskrivning
Vi söker dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% - exempelvis studier, deltidsjobb, elitidrottare, egenföretagare eller pensionär och vill jobba extra! Nu söker vi dig som kan arbeta 2 vardagar i veckan. Vi ser därför gärna att du studerar eller har ett jobb där du exempelvis arbetar långa arbetspass men färre dagar, helger eller annat som är lämpligt att kombinera med ett extrajobb hos oss.
Nu söker vi dig som vill jobba extra som truckförare på ett nyöppnat lager i Alingsås. Du kommer att arbeta som truckförare på utlastningen och behöver ha erfarenhet av truckkörning. Kvalifikationer
Vi erbjuder dig en fantastisk möjlighet att jobba extra under vardagar.
För att jobba extra hos oss behöver du :
• Vara minst 18 år gammal
• Ha goda kunskaper i svenska både i tal och skrift
• Ha en annan huvudsaklig sysselsättning, exempelvis studier eller arbete.
• Kunna arbeta minst 2 vardagar i veckan!
• Truckkort och erfarenhet av skjutstativ och ledstaplare
Meriterande (men inget krav) om du sedan tidigare har:
• Goda datorkunskaper
• Körkort och tillgång till bil
Vi ser även att du är en duktig lagspelare som kan hantera stressiga situationer och utför ditt arbete med noggrannhet.
Låter detta intressant?
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8662". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), http://www.nearyou.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NearYou Vårgårda AB Kontakt
Ida Blom ida.blom@nearyou.se Jobbnummer
9489008