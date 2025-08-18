Extrajobb som truckförare på nätter, kvällar & helger
Är du en nattuggla som jobbar helst och bäst på natten? Då kanske vi på Inpeople har det perfekta extrajobbet för dig. Vi söker nu flera flexibla och härliga truckförare som vill jobba extra hos vår kund i Växjö.
Arbetsuppgifterna består främst av att lossa och lasta inkommande lastbilar och att få ut varor på lagret. Du jobbar i ett kyllager där det stundtals är ett högt tempo, framförallt när lastbilarna kommer in.
Arbetet sker på såväl vardagar som helger. Arbetspassens längd varierar från 4 till 8 timmar och är vanligtvis förlagda från kl. 15:00 till kl. 06:00. Passen kan vara både på nätter, kvällar och helger. Vi schemalägger dina arbetstider både veckovis och dag-för-dag utifrån vår kunds behov och din tillgänglighet. Vi ser långsiktigt på vårt samarbete och vi vill att du ska kunna jobba ungefär 1-2 pass per vecka, under minst ett år framåt. Vi ser även gärna att du vill jobba under somrarna som kommer.Profil
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av lagerarbete och truckkörning, samt har truckbehörigheterna A1-A4.
På ett prestigelöst och positivt sätt tar du dig an nya arbetsuppgifter. Du är vår ambassadör ute hos våra kunder, anpassar dig lätt till nya miljöer och har en förmåga att enkelt ta till dig instruktioner. Du är därtill flexibel, kan arbeta vid olika tider och ställer gärna upp när det behövs. Att vi tillsammans har en bra kommunikation är en förutsättning för att vårt samarbete ska fungera på ett bra sätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Du som söker har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 % i form av studier, annat arbete, elitidrott, driver eget bolag eller är pensionär.
Som anställd på Inpeople har du en passion för att ge service. Du förstår att stort engagemang är avgörande för att ha nöjda kunder. Du tycker om att ta ansvar och kan fullt ut stå bakom vår laganda som vi kallar Inspirit. Då urval sker löpande ser vi fram emot din ansökan redan idag. Välkommen!Om företaget
Sedan 2010 är vi specialister på skräddarsydda lösningar inom personaluthyrning och rekrytering. Vår mission, vårt uppdrag som vi jobbat med sedan start, är att hjälpa människor leva livet så som de själva vill leva det. Missionen leder oss på vägen mot att alltid hitta rätt person till rätt plats. Med en kultur som präglas av omtanke och snällhet driver vi Inpeople med hjärta, passion och ansvar för att bidra till våra kunders framgång.
Inpeople är ett auktoriserat rekryterings - och bemanningsföretag med ambitionen att bidra till en bättre och mer hållbar värld. Vi är en del av Ingroup och har ett nära samarbete med vårt systerbolag Head Consulting Group. Vårt huvudkontor finns i Växjö och vi har cirka 300 hel- och deltidsanställda.
