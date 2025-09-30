Extrajobb som truckförare på lager i Västerås!
2025-09-30
Uppdraget
Här kommer du få arbeta med tömning av container samt orderplock på ett lager i Västerås. Här kommer du arbeta i en blandad roll med sortering av inkommande gods för hand, vilket också innebär tunga lyft med ett högt tempo för att få ut kundernas beställda varor i tid. Du kommer för det mesta arbeta med trucken som ditt främsta redskap, både plocktruck och motviktstruck.
Vem söker vi?
Vi söker dig med hög arbetsmoral som trivs med högt tempo. Du som söker är noggrann men snabb i ditt tillvägagångssätt och är inte rädd för att ta i då detta arbete innefattar fysiskt tunga lyft. Du är initiativtagande, kommunikativ och har ett högt säkerhetstänk. Du som söker har möjlighet att arbeta 7-16 cirka 3-4 dagar i veckan.
Du som söker har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% i form av studier eller annat jobb. Publiceringsdatum2025-09-30Kvalifikationer
Du är närvarande och trivs med att arbeta i högt tempo
Du trivs med fysiska arbeten och har inga problem att ta i där det behövs
Har B-körkort (för att kunna ta dig till arbetsplatsen)
Innehar truckkort A1-A4 samt B1-B4
Arbetstider:
Dagtid 7-16 måndag-fredag, hur du jobbar beror på behovet och din flexibilitet i samband med din andra sysselsättning.
Tillsättning:
Omgående
Vi utför bakgrundskontroll i denna rekrytering. Genom att ansöka denna tjänst med ditt personnummer godkänner du att vi utför detta moment vid en eventuell anställning.
Urval sker löpande och tillsättning sker omgående för rätt kandidat. Välkommen med din ansökan redan idag! Ersättning
