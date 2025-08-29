Extrajobb som truckförare på dagtid i Nässjö
2025-08-29
Vill du ha ett flexibelt extrajobb där du får vara en del av ett härligt lagerteam?Publiceringsdatum2025-08-29Om tjänsten
Vi söker nu dig som vill arbeta med varierande arbetsuppgifter inom lager, främst plock och pack, men även hantering av leveranser och övriga praktiska uppgifter.
Tjänsten passar dig som vill kombinera arbete med studier eller annan sysselsättning och själv kunna styra vilka dagar du jobbar.
Arbetstider:
Måndag-Torsdag kl. 07.00-18.00 - Fredag kl. 07.00-13.00
Vi ser gärna att du kan arbeta minst 2-3 vardagar i veckan, med viss flexibilitet i schemat.
Du registrerar själv din tillgänglighet i vårt system. Utifrån detta bokas du in när behov uppstår hos vår kund.Kvalifikationer
• Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 % (exempelvis studier eller arbete)
• Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
• Truckkort A + B samt erfarenhet av plock och pack
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
• B-körkort och tillgång till bil
Start enligt överenskommelse!Arbetsuppgifter
Arbetet innebär olika uppgifter inom lager och logistik, där vi värdesätter din effektivitet och att du känner dig bekväm i en dynamisk arbetsmiljö.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att kunna innefatta:
• Plock och pack av varor enligt orderlistor
• Kontroll, emballering och etikettering av produkter inför leverans
• Säkerställa att rätt varor skickas i tid
• Bidra till ordning och struktur på lagret
Vad vi söker
Vi letar efter dig som har rätt inställning, en person som är pålitlig, engagerad och som alltid strävar efter att göra sitt bästa. För oss väger din vilja och drivkraft tyngre än dina tidigare erfarenheter.
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan!
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
