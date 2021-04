Extrajobb som truckförare på dagtid - Hisings Kärra - Svenska Storesupport Bemanning AB - Lagerjobb i Göteborg

Svenska Storesupport Bemanning AB / Lagerjobb / Göteborg2021-04-152021-04-15Hos detta spännande företag i Hisings Kärra kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter som truckförare att vara lastning och lossning av gods. Arbetet sker med hjälp av motviktstruck. Även andra arbetsuppgifter förekommer på lagret.ArbetstiderArbetet är förlagt till dagtid, cirka 07:00-16:00 eller 08:00-17:00, under måndag - fredag. För att vara aktuell för tjänsten behöver du vilja/kunna arbeta cirka två vardagar i veckan. Under sommaren finns möjlighet till mer arbete.Start för denna tjänst är omgående.Personliga egenskaper/kvalifikationerDu har förmågan att arbeta strukturerat och metodiskt för att säkerställa ordning och reda i vid lastning och lossning av gods. Med din goda förmåga att ta initiativ i arbetet och att arbeta självständigt bidrar du till ett bra flöde för verksamheten. Du är även bekväm med att arbeta fysiskt och använda kroppen.Storesupports värdegrund vilar tungt på tre nyckelord - engagemang, kunskap och kvalitet - tre värdeord som är styrande i våra beslut, kommunikation och dagliga handlingar. Viktiga ord som vi vill ska lysa igenom hos alla våra medarbetare. För att vi ska trivas ihop ser vi också att du har en bra och positiv inställning till arbetet samt god attityd mot andra.För att anställas för denna tjänst krävs det att du studerar på minst 50 procent, har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 procent alternativt driver eget företag.Eftersom arbetsplatsintroduktion, säkerhetsregler, säkerhetsgenomgångar och övriga instruktioner sker på svenska behöver du behärska svenska språket bra.Truckkörkort A+B är ett krav i denna tjänst och du har vana från att köra motviktstruck.Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.Storesupport erbjuder tjänster som utvecklar och gör detaljhandeln i Sverige effektiv och lönsam. Kunderna finns i detaljhandelns alla led - lager, logistik, e-handel, butiker och leverantörer. Storesupport är marknadsledande och har uppdrag i hela Sverige, kontoren finns i Malmö, Göteborg och huvudkontoret i Solna, Stockholm. Koncernen startades år 2000, omsätter 400 MSEK och har 2000 medarbetare. Svenska Storesupport Lager & Logistisk AB är ett auktoriserat bemanningsföretag och anslutet till Kompetens­företagen via Almega. www.storesupport.se Intresserad?Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Varmt välkommen!Varaktighet, arbetstidDeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-10-02Svenska Storesupport Bemanning AB5693286