Extrajobb som truckförare/orderplockare till välkänt IT-företag

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Lund2020-08-24Är du student och vill ha ett extrajobb som truckförare/orderplockare? Vill du arbeta på ett internationellt IT- företag och skaffa värdefull erfarenhet av hur utskeppningssidan av ett lager fungerar? Då har vi tjänsten för dig!Du kommer i den här tjänsten vara placerad på utskeppningssidan av lagret hos vår kund. Detta innebär att du kommer plocka och färdigställa ordrar enligt olika skeppningsregler vilket kräver stor noggrannhet. Vidare ingår sedvanligt administrativt lagerarbete i kunds datorsystem så som registrering och avrapportering av ordrar.Företaget ligger vid klostergården i Lund och arbetstiderna är förlagda 7:00-16:00 måndag till fredag.Vi ser att du ska kunna arbeta minst 2 dagar i veckan utanför dina studier. Under introduktionen ska du kunna arbeta 10 pass på 3 veckor.Hos kundföretaget råder säkerhetsklass 3. För att uppnå denna säkerhetsklass behöver säkerhetsprövning göras redan under rekryteringsprocessen. Detta innebär att du som söker tjänsten kommer genomgå bland annat ett säkerhetsprövningssamtal.Du kommer att vara anställd som konsult via StudentConsulting men uthyrd till vårt kundföretag, vi arbetar löpande med urval så tveka inte på att skicka in din ansökan redan idag! Tjänsten beräknas tillsättas i augusti.2020-08-24Vi söker nu dig som studerar på högskola/universitet eller komvux och vill ha ett långsiktigt extrajobb sidan om dina studier!TruckkortNoggrannFlexibelSom person ser vi att du är strukturerad och utför dina arbetsuppgifter med noggrannhet.Det är krav med truckkort B2. Erfarenhet av truckkörning är meriterande.Tycker du att tjänsten låter intressant? Sök redan idag, vi arbetar löpande med urval och intervjuer.Sökord: Truckförare, orderplock, extrajobb, studentMångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidStuderande 6 mån eller längreFast lönSista dag att ansöka är 2020-09-21Studentconsulting Sweden AB (Publ)5331539