Extrajobb som truckförare mellan 10-19 på vardagar
Inpeople Sverige AB / Lagerjobb / Växjö Visa alla lagerjobb i Växjö
2025-09-22
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inpeople Sverige AB i Växjö
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Tingsryd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Nu söker vi flera ansvarsfulla, drivna, flexibla och härliga medarbetare som vill arbeta extra som Truckförare i Växjö!
Som truckförare består dina huvudsakliga arbetsuppgifter av truckkörning och orderplock.
Arbetspassen är förlagda på vardagar, där längden på passen kan variera från 3-8 timmar mellan kl. 10-19. Vi schemalägger dina arbetstider både veckovis och dag-för-dag utifrån våra kunders behov och din tillgänglighet. Vi ser långsiktigt på vårt samarbete och har en förväntan på att du kan jobba cirka 2-3 pass/vecka.Profil
Vi tror att du som trivs med detta arbete är prestigelös, positiv och tar dig an nya uppgifter med ett leende. Du är vår ambassadör ute hos våra kunder, bidrar med god stämning och arbetar gärna med nya människor och i olika miljöer. Du har en förmåga att enkelt ta till dig instruktioner, du är noggrann och ställer gärna upp där det behövs. Du är en initiativtagare, men är inte rädd för att fråga om du är osäker på något! Du är därtill flexibel och mån om en god kommunikation med både oss, dina kollegor och våra uppdragsgivare. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Truckbehörighet A1-4 och B1-B4 är ett krav, och det är meriterande om du har truckvana samt lagervana sedan innan.
Svenska i tal och skrift är ett krav.
Du som söker har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 % i form av studier, annat arbete, pension, elitidrott eller att du driver eget bolag.
Som anställd på Inpeople har du en passion för att ge service. Du förstår att stort engagemang är avgörande för att ha nöjda kunder. Du tycker om att ta ansvar och kan fullt ut stå bakom vår laganda som vi kallar Inspirit. Då urval sker löpande ser vi fram emot din ansökan redan idag. Hoppas vi hörs!Om företaget
Sedan 2010 är vi specialister på skräddarsydda lösningar inom personaluthyrning och rekrytering. Vår mission, vårt uppdrag som vi jobbat med sedan start, är att hjälpa människor leva livet så som de själva vill leva det. Missionen leder oss på vägen mot att alltid hitta rätt person till rätt plats. Med en kultur som präglas av omtanke och snällhet driver vi Inpeople med hjärta, passion och ansvar för att bidra till våra kunders framgång.
Inpeople är ett auktoriserat rekryterings - och bemanningsföretag med ambitionen att bidra till en bättre och mer hållbar värld. Vi är en del av Ingroup och har ett nära samarbete med vårt systerbolag Head Consulting Group. Vårt huvudkontor finns i Växjö och vi har cirka 300 hel- och deltidsanställda.
Välkommen till ett annorlunda HR-företag! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3983". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inpeople Sverige AB
(org.nr 556793-8849), http://www.inpeople.se Kontakt
Ida Petersson +46 470 70 10 62 Jobbnummer
9519891