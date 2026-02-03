Extrajobb som truckförare med erfarenhet av skjutstativ och ledstaplare
2026-02-03
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
Om tjänsten
Vi söker nu erfarna truckförare till vår kund i Kristianstad. Tjänsten är en behovsanställning på timmar med uppstart Februari-Mars. Arbetet består av en kombination av varuplock, packning samt truckkörning med framförallt skjutstativ samt ledstaplare. Detta arbete är för dig som har en annan sysselsättning om minst 50% så som studier eller annat arbete.
Arbetsuppgifter
I rollen som truckförare arbetar du med plock och pack av gods i WMS System, där även lastning och lossning kan förekomma. En stor del av arbetet sker med skjutstativtruck, men det krävs även erfarenhet av att köra ledstaplare. Det kan förekomma visst arbete i frys vilket betyder att du inte bör vara känslig för kyla. Du blir en viktig del av verksamheten och bidrar aktivt till att arbetet utförs effektivt, strukturerat och med hög säkerhet.
Arbetstider och lön
Arbetstiderna är varierande där både dagspass samt kvällspass kan förekomma, vi ser gärna att du är relativt flexibel och har möjlighet till arbete minst 2-3 vardagar i veckan.
Profil & bakgrund
För att lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet av att köra både skjutstativ samt ledstaplare och är trygg i din yrkesroll. Erfarenhet från lager-, terminal- eller produktionsmiljö samt tidigare arbete i WMS system är meriterande. Truckkort är krav. Du behöver även ha goda kunskaper i svenska samt B-körkort.
Observera att du för denna tjänst behöver ha en annan sysselsättning om minst 50% så som studier, eller annat arbete.
Vi söker dig som är ansvarstagande och har en positiv inställning till arbetet. Du trivs med att arbeta tillsammans med andra, tar egna initiativ när det behövs och bidrar till en god stämning samt en säker arbetsmiljö.
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll gällande brottmål. Du får själv ta del av resultatet och helt frivilligt att delge det med rekryterare. Mer information ges under processens gång.
Om Boxflow
Boxflow är ett av Sveriges snabbast växande logistikbolag och erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, sitelösningar, konsulttjänster samt bemanning av personal inom logistik och industri. Boxflow har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp.
Inom de närmsta åren beräknas Boxflow omsätta 1 miljard kronor och ha fler än 1100 anställda. Genom nära och långsiktiga samarbeten skapar Boxflow förutsättningar för hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar. Boxflows vision är att bli Norra Europas ledande logistikföretag. Så ansöker du
