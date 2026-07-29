Extrajobb som truckförare i Skövde
Uniflex AB / Lagerjobb / Skövde Visa alla lagerjobb i Skövde
2026-07-29
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Skövde
, Tibro
, Götene
, Skara
, Hjo
eller i hela Sverige
Om tjänsten Söker du ett flexibelt extrajobb vid sidan av studier eller annan sysselsättning? Har du truckkort och trivs med ett aktivt arbete inom lager och logistik? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Vi söker nu truckförare för arbete på dag- eller kvällspass. Tjänsten passar dig som har möjlighet att arbeta regelbundet och som kan ta cirka två pass per vecka i genomsnitt.
Du får en introduktion på plats där du lär dig verksamhetens rutiner och arbetssätt för att känna dig trygg i rollen.
Arbetsuppgifter Som truckförare kommer du att vara en viktig del av den dagliga logistikverksamheten. Arbetsuppgifterna kan bland annat bestå av:
Truckkörning
Lastning och lossning av gods
Materialhantering
Lagerarbete och orderplock
Påfyllning av material
Övriga förekommande arbetsuppgifter inom lager och logistik
Arbetsuppgifterna varierar beroende på verksamhetens behov och din erfarenhet.
Vem är du? För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du:
Har truckkort
Har viss erfarenhet av att köra truck
Är noggrann, ansvarstagande och säkerhetsmedveten
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Är flexibel och kan hoppa in vid behov
Har god förståelse för svenska
Har en annan sysselsättning på minst 51%
B-körkort och tidigare erfarenhet från lager- eller logistikarbete är meriterande men inget krav.Publiceringsdatum2026-07-29Om företaget
Vår kund är ett välrenommerat företag inom logistik, transport, entreprenad och miljöhantering. Företaget har sin bas i Skaraborg med kontor i Skövde, Lidköping och Falköping samt flera anläggningar runt om i regionen. Den aktuella arbetsplatsen är centralt belägen i Skövde med goda pendlingsmöjligheter.
Anställningsvillkor
Omfattning: Extrajobb vid behov
Arbetstider: Dag- eller kvällsskift
Önskad tillgänglighet: I genomsnitt cirka 2 pass per vecka
Start: Enligt överenskommelse
Uniflex
Rekryteringen sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns med i dina ansökningshandlingar. Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8069968-2120691". Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
549 47 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10014661