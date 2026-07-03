Extrajobb som terminalarbetare till vår kund i Malmö
Jobandtalent Sweden AB / Lagerjobb / Malmö Visa alla lagerjobb i Malmö
2026-07-03
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Vi söker nu terminalarbetare till vår kund i Malmö som kan arbeta extra vid behov. Här får du möjlighet att bli en del av ett starkt team i en dynamisk arbetsmiljö där varje order räknas och kvalitet alltid står i fokus.
OM TJÄNSTEN
Som terminalarbetare hos vår kund kommer du att arbeta med olika delar av terminalens flöde. Dina arbetsuppgifter kan bland annat bestå av att:
Sortera paket i olika storlekar.
Sköta påfyllning, ordning och städning på lagret.
Hantera eventuella produktskador och viss administration.
Bidra till utveckling av rutiner och effektivisering.
Växla mellan olika avdelningar och terminaler vid behov.
Du lär dig en avdelning i taget och ingår i en pool kopplad till respektive område. Du förväntas kunna arbeta 2-3 dagar i veckan och lämnar in din tillgänglighet veckan innan. Passen är fyra till fem timmar långa och bokas dag för dag. Du får besked dagen innan eller samma dag om kommande arbetspass. Arbetsplatsen är belägen i Toftanäs, Malmö.
KRAV
För att anställas samt vara anställd i denna tjänst krävs att du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Exempel på annan huvudsaklig sysselsättning är studier på minst halvfart (50%), annat arbete där du är garanterad arbete minst 50%, eget företag eller elitidrottare. Du kommer behöva uppvisa intyg på din huvudsakliga sysselsättning innan eventuell anställning för denna tjänst.
VI SÖKER DIG SOM
Behärskar svenska i tal och skrift och kan följa instruktioner
Är ordningsam, självgående och trivs med att arbeta mot uppsatta mål
Är flexibel och bekväm med varierande arbetstider (dag/kväll/natt samt vardag/helg)
Har god arbetsmoral och servicekänsla
Är en lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö och ett gott samarbete
Har erfarenhet från lager- och logistikarbete är meriterande
Har truckkort och är van att köra truck är meriterande
Låter detta intressant? Skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8018929-2086019". Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
Bures Gata 11 (visa karta
)
215 34 MALMÖ Arbetsplats
Job&Talent Jobbnummer
9992436