Extrajobb som terminalarbetare till vår kund - Postnord Segeltorp
Vi söker nu, för vår kund PostNord Segeltorp, terminalarbetare som kan arbeta extra vid behov. Här får du möjlighet att bli en del av ett starkt team i en dynamisk arbetsmiljö där varje order räknas och kvalitet alltid står i fokus.
Om rollen:Som terminalarbetare hos vår kund kommer du att arbeta med olika delar av terminalens flöde. Dina arbetsuppgifter kan bland annat bestå av att:
Plocka och packa gods efter order.
Hantera returer, intag och uttag av gods.
Sköta påfyllning, ordning och städning på lagret.
Hantera eventuella produktskador och viss administration.
Bidra till utveckling av rutiner och effektivisering.
Växla mellan olika avdelningar och terminaler vid behov.
Utbildning sker på plats och är betald.
Vem söker vi?
För att lyckas i rollen ser vi att du är ordningsam, självgående och trivs med att arbeta mot uppsatta mål, arbetet innebär även tunga lyft och högt tempo. Samtidigt är du en lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö och ett gott samarbete.
Behärskar svenska i tal och skrift och kan följa instruktioner.
Har truckförarbevis A och B, meriterande.
Är flexibel och bekväm med varierande arbetstider (dag/kväll, vardag/helg, mellan kl. 10:00-21:00)
Kan jobba minst 2-3 pass i veckan
Har god arbetsmoral och servicekänsla.
Det är meriterande om du har erfarenhet från lager- och logistikarbete samt är van vid truckkörning.
Du får möjlighet att arbeta i en spännande bransch hos vår kund PostNord - en arbetsplats som präglas av engagemang, ansvarstagande och laganda. Här blir du en viktig del i en verksamhet som varje dag bidrar till att människor får sina leveranser i tid.
Krav:
För att anställas samt vara anställd i denna tjänst krävs att du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Exempel på annan huvudsaklig sysselsättning är studier på minst halvfart (50%). Du kommer behöva uppvisa intyg på din huvudsakliga sysselsättning innan eventuell anställning för denna tjänst.
OM OSS:
Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla. Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat." Vi värdesätter mångfald och välkomnar ansökningar från personer med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv.
