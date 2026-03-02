Extrajobb som terminalarbetare på natten i Kristianstad!

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Kristianstad
2026-03-02


Är du noggrann, effektiv och trivs med ett fysiskt arbete? Vill du jobba natt? Då har vi jobbet för dig!

Här kommer du att arbeta på paketbanan och bidra till att paket hanteras snabbt och effektivt.

Publiceringsdatum
2026-03-02

Dina arbetsuppgifter
• Sortering och hantering av paket på paketbana
• Lasta och lossa gods
• Mottagning och scanning av försändelser
• Truckkörning vid behov
Arbetstider:
Passen är vanligtvis förlagda mellan 00.00-06.00 på vardagar, men kan variera. Därför är det viktigt att du är flexibel med din tillgänglighet.
StudentConsulting ansvarar för rekryteringsprocessen och slutgiltiga kandidater kommer bli anställda av oss och arbeta som uthyrda medarbetare till vår kund.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
• Trivs med fysiskt arbete i högt tempo
• Är noggrann och effektiv
• Är en lagspelare och bidrar till teamets gemensamma mål

Kvalifikationer
• Studerar minst 50 % i minst två år framöver eller jobbar minst 80 %.
• Tillgänglig minst två vardagar i veckan, även under tentaperioder
• Talar och skriver flytande svenska
• Har 2 referenser

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Järnvägsgatan 11 (visa karta)
252 24  HELSINGBORG

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Ellinor Gregorioff
helsingborg@studentconsulting.com

Jobbnummer
9772687

