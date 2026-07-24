Extrajobb som terminalarbetare på natten hos välkänd kund i Helsingborg!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Helsingborg Visa alla lagerjobb i Helsingborg
2026-07-24
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Är du student och vill ha ett aktivt extrajobb vid sidan av dina studier? Gillar du att arbeta i en fartfylld miljö? Då kan detta vara jobbet för dig!
Just nu söker vi studenter till ett kommande långsiktigt uppdrag på stor terminal i Helsingborg. Som terminalarbetare på detta uppdrag arbetar du tillsammans med ett engagerat och sammansvetsat team. Vår kund är ett stort och välkänt företag inom speditionsbranschen som ständigt växer och utvecklas.Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
• Sortering och hantering av paket
• Mottagning och scanning av försändelser
• Truckkörning vid behov
Arbetstider:
Passen är vanligtvis förlagda mellan 23-06:30 på vardagar, men kan variera. Därför är det viktigt att du är flexibel med din tillgänglighet.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Trivs med fysiskt arbete i högt tempo
Är noggrann och effektiv
Är en lagspelare och bidrar till teamets gemensamma målKvalifikationer
Studerar minst 50 % i minst två år framöver eller har ett annat jobb på minst 80%
Tillgänglig minst två vardagar i veckan
Talar och skriver flytande svenska
Truckkort meriterande
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Järnvägsgatan 11 (visa karta
)
252 24 HELSINGBORG Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Ellinor Gregorioff helsingborg@studentconsulting.com Jobbnummer
10011356