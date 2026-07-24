Extrajobb som terminalarbetare på kvällstid i Helsingborg!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Helsingborg Visa alla lagerjobb i Helsingborg
2026-07-24
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Är du student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning och vill ha ett extrajobb? Är du noggrann och kan arbeta i högt tempo? Då är detta jobbet för dig!
Vi söker nu flera stjärnor till ett kommande långsiktigt uppdrag till en terminal i Helsingborg. Här kommer du arbeta tillsammans med ett engagerat och sammansvetsat team. Kunden är ett välkänt företag inom speditionsbranschen som ständigt växer och utvecklas.
Passen är vanligtvis förlagda 15.00–20.00 på vardagar, men kan variera. Därför är flexibilitet en vägande faktor för jobbet. Du ska även vara noga med att följa din tillgänglighet på 3 vardagar i veckan.Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
• Sortering och hantering av paket
• Lasta och lossa gods
• Mottagning och scanning av försändelser
• Truckkörning vid behov
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av StudentConsulting men kommer att vara uthyrd till vår kund.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
• Är flexibel
• Är ansvarstagande
• Trivs med fysiskt arbete i högt tempo
• Är noggrann och effektiv
• Är en lagspelare och bidrar till teamets gemensamma målKvalifikationer
• Studerar på minst 50% i två år till eller har en annan sysselsättning på minst 80 %.
• Är tillgänglig minst 3 vardagar i veckan. Upp till heltid under jul/sommar (Gäller även samtliga veckor under terminstid, även tentaperioder).
• Har körkort och tillgång till bil
• Flytande svenska i tal och skrift
• Meriterande med truckkort
Är du stjärnan vi söker?
Då ser vi framemot att få in din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Järnvägsgatan 11 (visa karta
)
252 24 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Ellinor Gregorioff helsingborg@studentconsulting.com Jobbnummer
10011357