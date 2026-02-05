Extrajobb som terminalarbetare på kvällen i Helsingborg!
2026-02-05
Är du student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning och vill ha ett extrajobb? Är du noggrann och kan arbeta i högt tempo? Då är detta jobbet för dig!
Vi söker nu flera stjärnor till ett kommande långsiktigt uppdrag till en terminal i Helsingborg. Här kommer du arbeta tillsammans med ett engagerat och sammansvetsat team. Kunden är ett välkänt företag inom speditionsbranschen som ständigt växer och utvecklas.
Passen är vanligtvis förlagda 15.00-20.00 på vardagar, men kan variera. Därför är flexibilitet en vägande faktor för jobbet. Du ska även vara noga med att följa din tillgänglighet på 3 vardagar i veckan.Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
• Sortering och hantering av paket
• Lasta och lossa gods
• Mottagning och scanning av försändelser
• Truckkörning vid behov
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av StudentConsulting men kommer att vara uthyrd till vår kund.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
• Är flexibel
• Är ansvarstagande
• Trivs med fysiskt arbete i högt tempo
• Är noggrann och effektiv
• Är en lagspelare och bidrar till teamets gemensamma målKvalifikationer
• Studerar på minst 50% i två år till eller har en annan sysselsättning på minst 80 %.
• Är tillgänglig minst 3 vardagar i veckan. Upp till heltid under jul/sommar (Gäller även samtliga veckor under terminstid, även tentaperioder).
• Har körkort och tillgång till bil
• Flytande svenska i tal och skrift
• Meriterande med truckkort
Är du stjärnan vi söker?
Då ser vi framemot att få in din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Järnvägsgatan 11 (visa karta
)
252 24 HELSINGBORG Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Ellinor Gregorioff helsingborg@studentconsulting.com Jobbnummer
9726347