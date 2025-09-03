Extrajobb som Stagehand/scenarbetare i Stockholm
Hump AB / Budjobb / Stockholm Visa alla budjobb i Stockholm
2025-09-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hump AB i Stockholm
, Uppsala
, Nyköping
, Västerås
, Norrköping
eller i hela Sverige
Trivs du med att jobba fysiskt och vill ha ett roligt, socialt och omväxlande arbete?
Vi söker dig som gillar ett fysiskt, roligt och varierande jobb. Du ska vara en teamplayer, lyhörd, positiv och lyhörd.
Som Stagehand eller Humpare som det kallas i branschen hjälper vi produktioner med diverse uppgifter inför, under och efter ett arrangemang.
Vi jobbar alltid i team och under handledning så vi lägger stor vikt vid att du ska kunna ta instruktioner och vara en lagspelare.
Att jobba med kultur där vi bygger upp tillfälliga produktioner innebär att jobbet måste vara klart inom en viss tid. Därför är det viktigt att du kan hålla avtalade tider. Jobbet är på timmar efter behov.
Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav.
Hump AB grundades i Umeå för 15 år sedan och har de senaste åren växt och finns nu i hela landet.
Vår vision är att kulturen ska vara tillgänglig för alla. Det efterlever vi genom att hjälpa arrangörer med bemanningen kring sina event, i stora som små orter.
Du ska ha fyllt 18år för att söka pga arbetstiderna samt at det förekommer tunga lyft Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hump AB
(org.nr 556809-5151) Kontakt
Vice VD
David Ålstig david@humpab.se 0702968221 Jobbnummer
9489943