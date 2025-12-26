Extrajobb som siminstruktör i Stockholm med omnejd
Trampoolin Simskolor I Storsthlm AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Stockholm Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Stockholm
2025-12-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trampoolin Simskolor I Storsthlm AB i Stockholm
, Täby
, Södertälje
, Österåker
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Vill du ha ett roligt, aktivt och inspirerande extrajobb och har ett intresse för barn och simning? Då har du kommit helt rätt. Trampoolin växer och vi söker nu flera simlärare till våra babysim och simskolor. Vi söker till alla våra 13 bassänger i Stockholm. Tjänsten är på ca 2-15 timmar i veckan.
Vår verksamhet bedrivs vardagskvällar/eftermiddagar samt helger, heldagar. Ett arbetspass är mellan ca 2 - 5 timmar i vattnet. Utöver vattentiden tillkommer avlönad tid, för planering, rapportering samt kundkontakt. Vi har bassänger i hela Storstockholm från norr till söder. Vi simmar på ett flertal anläggningar i innerstan. Vi simmar även i Nacka, Haninge, Södertälje, Upplands bro, Uplpands väsby, Bromma, Täby & Åkersberga. Våra instruktörer behöver kunna ta sig mellan anläggningarna.
Saknar du utbildning så utbildar vi dig! Du får en god utbildning och mycket övning i dina pedagogiska färdigheter. Är du redan utbildad simlärarassistent eller siminstruktör är det givetvis meriterande. Saknar du behörig utbildning så genomgår du vår internutbildning vilken är godkänd av Svenska babysimförbundet samt Svenska Livräddningsförbundet.
Som anställd vid Trampoolin Simskolor arbetar du på ett fast 8 veckors schema. Detta innebär att du som anställd arbetar samma tider och dagar under en 8-veckorsperiod. Utöver timlön och utbildning tillhandahåller vi våtdräkt och kontinuerlig utbildning inom teknik, HLR och säkerhet.
För att arbeta som simlärare behöver du vara minst 18 år.
Som person är du lyhörd, glad, engagerad, plikttrogen, flexibel! Du får i detta jobb öva på och utveckla din ledarskapsförmåga.
Meriterande är om du tidigare har erfarenhet av ett aktivt engagemang och arbete inom idrott och föreningsliv. Du kommer arbeta med vår främsta målgrupp barn, vi ser därför gärna att du har någon erfarenhet av att ha arbetat med barn och ungdomar.
Timlönen är ålder och erfarenhets baserad.
Detta är ett perfekt arbete att kombinera med studier eller annat arbete. Tveka inte att höra av dig och bli en del av vårt fantastiska team!
Jobbtyp: Deltid, Extrajobb
Deltidstimmar: 10 per vecka inkluderat dag, kväll och helg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
Mejla
E-post: jobb@trampoolin.com Arbetsgivare Trampoolin Simskolor i Storsthlm AB
(org.nr 556676-0236)
111 27 STOCKHOLM Jobbnummer
9663875