Extrajobb som servicemedarbetare till Vinoteket
AB Effektiv Borås / Budjobb / Stockholm Visa alla budjobb i Stockholm
2025-09-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Effektiv Borås i Stockholm
, Vaxholm
, Täby
, Södertälje
, Uppsala
eller i hela Sverige
Om uppdraget
Du som studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% kan söka denna tjänst som servicemedarbetare. Du kommer att arbeta i ett team som består utav tre personer som alla har samma roll som du. Här kommer ni att stå utanför butik och bidra med service samt erbjuda kunder bärhjälp med sina varor. Ni kommer även att dela ut broschyrer samt agera som ambassadörer och ansiktet utåt för Vinoteket. Uppdraget pågår hela september, torsdagar och fredagar (kl.13-18.00) med möjlighet till förlängning samt möjlighet till andra uppdrag som extraanställd på Effektiv i Stockholm.
PlatsVi behöver personal till tre olika områden i Stockholm:
Haninge
Bromma
Arninge
Arbetstider
Torsdagar och fredagar kl. 13:00-18:00
Vad erbjuder vi?Vi erbjuder ett flexibelt extrajobb som går att kombinera med studier eller annat arbete på minst 50%. Du får möjlighet att träffa nya människor, bygga erfarenhet och samtidigt tjäna lite extra pengar. Det är ett roligt uppdrag där du får bidra med service och energi i ett team om tre personer som kommer att ha samma roll som du.
Vem är du?För att vara aktuell för denna tjänst behöver du studera eller ha en annan sysselsättning på minst 50 procent. Du talar och förstår svenska obehindrat, vilket är viktigt för att kunna ta till dig instruktioner och kommunicera på arbetsplatsen. Har du erfarenhet från arbete inom servicebranschen är det meriterande, men inget krav. Det viktigaste är att du är flexibel och kan arbeta torsdagar eller fredagar under september (gärna båda dagarna).
Vi söker dig som är glad, flexibel, initiativrik och social. Du har en positiv inställning, god arbetsmoral och ser värdet i att göra ett bra jobb både för kundens och kollegornas skull. I rollen behöver du kunna växla tempo beroende på uppgift och förstå vikten av att vara en representant för Effektiv/Vinoteket när du är ute på uppdrag. Du är ansvarstagande, nyfiken och har lätt för att anpassa dig till nya miljöer och arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker framför allt dig med rätt inställning.
Om kunden
Vinoteket är Sveriges ledande vinbutik online och har levererat vin hem till svenska hushåll i över tio år. Företaget vill inspirera fler att utforska vinvärlden bortom den traditionella bag-in-boxen och erbjuder ett brett sortiment av noga utvalda viner i olika prisklasser - för både nybörjare och erfarna vinentusiaster.
Sortimentet omfattar viner från hela världen, kompletterat med öl, starksprit och alkoholfria alternativ. Bakom Vinoteket står ett engagerat team där många är utbildade sommelierer. Sedan april 2024 ingår Vinoteket och Winefinder i Vintjänsten Holding AB och tillsammans står de för cirka 70 % av marknaden för alkoholhaltiga drycker online (exklusive Systembolaget).
Ledorden är kvalitet framför kvantitet - att dricka mindre men bättre och utbudet inkluderar även äldre årgångar, unika druvor och mindre kända producenter som annars har svårt att nå den svenska marknaden.
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del. Vi har en sportslig attityd mot våra konsulter och erbjuder schyssta villkor samt kollektivavtal. Vi vill ge de bästa förutsättningarna till dig som blir en del av Team Effektiv. Detta har lett till att Effektiv är en attraktiv arbetsgivare, vilket våra konsultundersökningar och våra utmärkelser Årets Rekryteringsföretag samt Årets Karriärföretag är ett bevis på. Företagets värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag. För den här tjänsten kommer du att vara anställd via Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant? Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer och urval kommer att ske löpande och tjänsten ska tillsättas omgående. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Borås
(org.nr 556944-7666), http://effektiv.se Arbetsplats
Effektiv Kontakt
Hakan Tirpan hakan.tirpan@effektiv.se Jobbnummer
9490726