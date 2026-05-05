Extrajobb som Receptionist/lokalvårdare i Östersund under sommaren
2026-05-05
Är du studerande eller har ett annat jobb och vill arbeta extra i sommar med att ge bra service och hjälpa människor samtidigt som du ser till att att det är rent och snygg på arbetsplatsen? Då kan detta vara ett extrajobb för dig!
Detta är en kombinerad receptionist- och lokalvårdarroll där du förväntas ge god service och skapa den bästa möjliga arbetsplatsen för kunden. Dagarna kan variera vilket betyder att du ska vara bekväm att arbeta efter eget beslutsfattande och ägarskap i både ett högt och ett lugnare arbetstempo. Du ska sträva efter att förenkla kundens arbetsdag genom att se deras behov och åtgärda problem innan de uppstår, för att ge den bästa möjliga servicen.
Tjänsten startar senast v.25 med en introduktion och pågår fram till och med v.33. Arbetstiderna är måndag till fredag kl. 06:00-09:00 på måndagar och kl. 08:00-11:00 resterande dagar under veckan.
Expempel på arbetsuppgifter:
Välkomna besökare och kollegor i receptionen med en service på hög nivå
Ta emot beställningar av kontorsmaterial, frukost och catering
Svara i telefon, hantera mejl, boka mötesrum, skriva in besökare och producera passerkort/lånekort
Hantera felanmälningar
Dammsugning/dammtorkning
Städa toaletter, tömma papperskorgar och se till att kök/fikarum är rent och snyggt.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av StudentConsulting men hyrs ut till vår kund.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har minst en gymnasieutbildning, gärna med arbetslivserfarenhet av arbete inom servicebranschen. Du behärskar både det svenska och engelska språket helt obehindrat i såväl tal som skrift. Det är viktigt att du - både för din egen och andras säkerhet - kan göra dig förstådd i kontakt med andra samt att du kan läsa och förstå skriftliga instruktioner på både svenska samt engelska. Vidare behöver du ha datorvana med kunskaper i Officepaketet.
Som person ser vi att du är lyhörd, trygg i dig själv och har en positiv inställning till livet. Du är i grunden en serviceinriktad person med en god förmåga till att bygga såväl relationer som att skapa en trivsam och välkomnande atmosfär. Du strävar efter att hålla ordning och struktur i ditt arbete, har ett prestigelöst förhållningssätt och ser utmaningar som möjligheter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
