Extrajobb som Receptionist/kontorsservice till kund i Vinsta
Manpower AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2025-12-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Manpower AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Extrajobbet för dig som studerar eller har en annan sysselsättning i form av annat arbete, eget företag eller är ålderspensionär! Är du en hjälpsam person som gillar att arbeta med service? Kan du börja jobba den 26 januari 2026? Söker du ett långsiktigt extraarbete 2-3 dagar i veckan? Då tror vi att denna tjänst kan passa dig. Läs vidare och ansök!
Vi söker 2 personer till en kund belägen i Vinsta/Vällingby. Dessa 2 personer kommer att dela på en tjänst på 75% där du kommer att arbeta 2 fasta dagar i veckan och varannan fredag. Arbetstiden är 14:00 - 20:30 med 30 minuters lunch. Arbetet utförs endast under vardagar under måndag - fredag. Du kommer att vara anställd som konsult på Manpower och blir uthyrd till vår kund som receptionist och kontorsservicemedarbetare.Publiceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
På arbetsplatsen pågår ett spännande byggprojekt där du kommer att vara en hjälpande hand till arbetare på anläggningen. Ditt kontor är på 150 kvm med lounge, arbetsplatser, lunchrum m.m. Din roll är att se till att kontor och vistelseutrymmen är i gott skick, skapa en trivsam miljö genom att ta hand om kontorets ytor, rengöring av kaffesmaskin, administrativa uppgifter som registrering och scanning m.m. Dina personliga egenskaper
Självständig, initiativtagande och servicemindend är det vi söker. Då du arbetar ensam i din roll är det viktigt att du är ansvarstagande och punktlig samt noggrann och trivs med att arbeta ensam. Önskvärt är också att dom 2 personer som delar på denna tjänst kan täcka upp för varandra om någon skulle behöva vara frånvarande. Och ibland kan man vara i behov av att byta pass med kollegan om något oplanerat skulle dyka upp. Du behöver ha en god datavana och ha goda tal-, skrift- och läsförståelsei både svenska och engelska.
Vid frågor, kontakta Konsultchef Jenny Dollman på nummer 08-452 33 20.
Urval av kandidater kommer att ske löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista svarsdag har löpt ut. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "121617b6-abb2-". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588) Arbetsplats
Manpower Kontakt
Jenny Dollman jenny.dollman@manpower.se 08-452 33 20 Jobbnummer
9642990