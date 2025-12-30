Extrajobb som Rangerings personal med CE-kort - Dagab Hisings Backa
Jobandtalent Sweden AB / Fordonsförarjobb / Göteborg Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg
2025-12-30
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobandtalent Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Kungsbacka
, Alingsås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-30Dina arbetsuppgifter
Som extrajobbande utlastare kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter vara att lasta lastbilar och släp samt att rangera hos Dagab i Hisings Backa. En annan viktig arbetsuppgift är att köra lastbil inne på området. I tjänsten utgår du från Dagabs lager i Hisings Backa och blir en viktig medarbetare på transportavdelningen som ser till att arbetet blir effektivt och av högsta kvalitet. I denna tjänst ingår inte distributions- eller långkörning.
Dagabs lastbilsflotta består av nya och fräscha Scania- och Volvobilar.
Arbetstider
Arbetstiderna är Fredag - Söndag kl. 13:15-22:00. Det finns eventuellt möjlighet till fler pass andra tider vid behov från kund.
Start för tjänsten sker omgående.
Truckvana är meriterande men inget krav då en intern truckutbildning ingår i upplärningen.
Personliga egenskaper/kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten behöver du har fyllt 18 år och prata svenska eller engelska obehindrat. Det är meriterande om du du har erfarenhet av arbete inom C/CE.
Behörighetskrav
CE-körkort
Erfarenhet av att köra CE
Giltigt YKB
Förmåner
Tillgång till gym på arbetsplatsen
Personalrestaurang
Personalbutik
Om Storesupport by Job&Talent
Storesupport by Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla.
Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport, ombyggnation och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar ansökningar från personer med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv.
Om Dagab
Dagab Inköp & Logistik Dagab är en del av Axfood, Sveriges näst största aktör inom dagligvaruhandeln med varumärken som Willys, Hemköp, Tempo och Axfood Snabbgross. Varje vecka distribuerar Dagab tusentals leveranser direkt till slutkund och ansvarar för leveranser som sker med högsta kvalité och möter dagens och framtidens krav.
Är du intresserad?
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi kan tyvärr inte hantera ansökningar via mejl, vänligen sök via vårt ansökningsformulär nedan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6989171-1769486". Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
Södra Gubberogatan 8 (visa karta
)
416 63 GÖTEBORG Arbetsplats
Job&Talent Jobbnummer
9665975