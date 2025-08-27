Extrajobb som Produktionsoperatör inom livsmedelsindustrin
Studerar du eller har en annan sysselsättning på minst 50 %? Vill du ha ett praktiskt och långsiktigt extrajobb inom produktion? Då har vi uppdraget för dig!
Vi på StudentConsulting söker nu produktionsoperatörer för ett långsiktigt uppdrag hos ett av våra kundföretag inom livsmedelsindustrin.
Uppdraget passar dig som vill arbeta extra under terminerna och heltid under sommaren 2026 - med möjlighet till fortsatt sommarjobb även kommande år. Arbetet är fysiskt och innebär både manuella och semi-automatiserade moment. Du kommer att hantera produkter som kan ha starka dofter samt etanolbaserat innehåll, och arbetsuppgifterna omfattar daglig truckkörning, rengöring av utrustning och lokaler, visst underhållsarbete samt dokumentation och orderregistrering.
Arbetet sker i tvåskift med växling varannan vecka: dagtid 07.00-15.30 (mån-fre) och kvällsskift 15.00-00.30 (mån-tors). Logistikavdelningen arbetar endast dagtid. Det här är en chans att få värdefull erfarenhet inom livsmedelsproduktion, teknik och processtyrning - i en trygg och strukturerad miljö.
DETTA SÖKER VI
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, exempelvis studier. Du behöver även ha truckkort med behörigheterna A2, A3, A4, B1, B2 och B3. Det är viktigt att du kan kommunicera obehindrat på både svenska och engelska, samt har grundläggande matematisk förståelse.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från livsmedelsproduktion, har arbetat i EX-klassade miljöer, eller har ett intresse för produktionsteknik och processteknik. Även grundläggande datorkunskaper och förståelse för danska språket ses som fördelar.
Som person ser vi att du är strukturerad, noggrann och ansvarsfull. Du har lätt för att arbeta både självständigt och i grupp, har en positiv inställning och ett lösningsorienterat synsätt. Du arbetar målmedvetet och har förmåga att hålla ordning även när tempot är högt.
Vill du ha ett extrajobb som gör skillnad - och som ger dig praktisk erfarenhet för framtiden?
Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
