Extrajobb som produktionsmedarbetare i Landskrona!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Maskinoperatörsjobb / Landskrona Visa alla maskinoperatörsjobb i Landskrona
2026-03-08
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Landskrona
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige
Trivs du i en arbetsmiljö där samarbete, ansvarstagande och noggrannhet står i fokus? Är du kvalitetsmedveten och gillar att bidra till ett effektivt arbetsflöde? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Vi söker nu en ansvarstagande produktionsmedarbetare för kommande uppdrag hos en av våra kunder inom tillverkningsindustrin i Landskrona. I rollen blir du en viktig del av produktionsteamet och arbetar med hantering, bearbetning och emballering av produkter inför vidare leverans.Publiceringsdatum2026-03-08Dina arbetsuppgifter
Arbeta i produktionen enligt fastställda rutiner och instruktioner.
Förpacka och göra produkter redo för transport.
Hålla arbetsplatsen ren och följa gällande säkerhets- och hygienföreskrifter.
Hjälpa till med övriga uppgifter i verksamheten vid behov.
Montering av kartonger, sortering och städning.
Arbetstiderna är varierande, du behöver därför vara flexibel med din tillgänglighet. Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av StudentConsulting men kommer att vara uthyrd till vår kund.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Studerande på minst 50 % i två år fram eller annan sysselsättning på minst 80 %.
Kan jobba 2 vardagar i veckan dagtid.
God svenska i tal- och skrift.
Förmåga att arbeta effektivt i en snabb och ibland krävande miljö.
Teamspelare med stark kommunikationsförmåga.
Är fysisk kapabel till att utföra arbetsuppgifter som kräver lyft och stående under långa perioder.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Järnvägsgatan 11 (visa karta
)
252 24 HELSINGBORG Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Ellinor Gregorioff helsingborg@studentconsulting.com Jobbnummer
9783585