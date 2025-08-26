Extrajobb som produktionsmedarbetare i Helsingborg
2025-08-26
Är du en driven och pålitlig person som trivs med att arbeta i ett dynamiskt team? Har du ett öga för detaljer och ett starkt engagemang för kvalitet? Då är du precis den vi letar efter!
Vi söker en engagerad och pålitlig produktionsmedarbetare inför kommande möjligheter till vår kund inom frukt- och grönt i Helsingborg. Som en del av vårt dedikerade produktionsteam kommer du att spela en viktig roll i att säkerställa högkvalitativ bearbetning och förpackning av våra produkter för distribution.
Ansvarsområden:
• Utföra produktionsaktiviteter enligt givna instruktioner och riktlinjer.
• Förbereda och packa frukt och grönsaker för leverans.
• Säkerställa att produktionsområdet är rent och säkert enligt hygienstandarder.
• Utföra andra relaterade uppgifter och projekt enligt behov.
• Arbetsuppgifter av enklare karaktär som exempelvis vika lådor, städning och sortering.
StudentConsulting sköter rekryteringsprocessen och slutgiltig kandidat kommer bli anställd som ambulerande konsult via oss.
DETTA SÖKER VIPubliceringsdatum2025-08-26Kvalifikationer
• Tidigare erfarenhet av produktionsarbete inom livsmedelsbranschen är meriterande men inte nödvändigt.
• God svenska i tal- och skrift.
• Förmåga att arbeta effektivt i en snabb och ibland krävande miljö.
• Teamspelare med stark kommunikationsförmåga.
• Flexibel och beredd att arbeta i skift och under helger vid behov.
• Fysiskt kapabel att utföra arbetsuppgifter som kräver lyft och stående under långa perioder.
• Meriterande med truckkort.
Vi ser fram emot din ansökan
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Yuan Hellsten helsingborg@studentconsulting.com Jobbnummer
9477291