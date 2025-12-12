Extrajobb som produktionsmedarbetare
2025-12-12
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
Har du erfarenhet av industri- eller avfallshantering? Är du maskinvana och söker ett aktivt extrajobb där du samtidigt bidrar till ett mer hållbart samhälle? Då kan detta vara något för dig!
Vår kund arbetar för att skapa ett cirkulärt samhälle - där resurser återvinns och återbrukas istället för att gå förlorade. På deras anläggning i Töva ges du möjlighet att arbeta med avancerad återvinning och bidra till en grönare framtid.
Uppdraget är ett extrajobb, där du arbetar minst ett pass i veckan. Det passar perfekt för dig som studerar eller har ett annat arbete på deltid. Det finns även goda möjligheter till sommarjobb under 2026 för rätt person.
Som produktionsmedarbetare kommer du att arbeta med:
• Körning av hjullastare
• Lossning, lastning och sortering av material
• Andra arbetsuppgifter kan förekomma
Du blir anställd av StudentConsulting och arbetar som konsult hos kunden.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som gillar att köra maskiner och samtidigt inte har några problem att kliva ur hytten för att utföra manuellt arbete. Du ska även gilla att arbeta oavsett väderlek.
KRAV:
• Studier eller annat arbete på minst 50%. Intyg krävs.
• Har maskinförarutbildning för hjullastare och grävmaskin.
• Talar och förstår svenska obehindrat
• Är ansvarsfull, noggrann och har god riskmedvetenhet
Meriterande:
• Har erfarenhet från industri eller avfallshantering
• Har utbildning i materialhantering
Tjänsten inleds med en introduktion där säkerhet står i fokus, följt av handledning på plats.
Som en del av processen ingår bakgrundskontroll innan eventuell anställning.
Är du rätt person för jobbet? Vänta inte - ansök redan idag! Vi gör löpande urval.
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Svetsarvägen 8 (visa karta
)
861 36 TIMRÅ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Viktoria Persson sundsvall.gavle@studentconsulting.com Jobbnummer
9642942