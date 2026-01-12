Extrajobb som personliga assistenter till man i Brålanda!
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vänersborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vänersborg
2026-01-12
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frösunda Personlig Assistans AB i Vänersborg
, Trollhättan
, Uddevalla
, Lilla Edet
, Orust
eller i hela Sverige
Nu söker vi personlig assistent till ett nytt team till en man som bor på en lantlig gård.
Vad innebär den här tjänsten?Vill du bli en del av ett helt nytt assistentteam och bidra till att skapa en trygg, aktiv och meningsfull vardag för en rullstolsburen man? Kunden har nyligen beviljats personlig assistans och vi söker nu dig som vill vara med från start.
Arbetspassen är förlagda till dag, kväll, natt (med väntetid) samt helg. Tjänsterna är på mindre deltid med start i februari. Under januari ingår introduktion och upplärning där du får lära känna kunden, hans behov och de hjälpmedel som används.
Kunden bor tillsammans med sin fru på en gård, barnbarn på 3,5 år är ofta på besök. På gården bor även höns, ankor och innekatter. Han tycker mycket om hockey och vistas gärna ute i den lantliga miljön. I arbetet ingår sedvanliga assistentuppgifter såsom personlig omvårdnad, matlagning, hushållssysslor, stöd vid förflyttningar och att möjliggöra aktiviteter i vardagen. Till hjälp finns bland annat liftar, rullstol och hygienstol.
Kunden har spasticitet och mycket begränsad motorisk funktion efter en stroke. Kunden saknar verbal kommunikation, vilket innebär att du behöver vara lyhörd, uppmärksam och duktig på att tolka ansiktsuttryck. Du behöver följa de instruktioner som finns och de rutiner som kommer skapas.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är engagerad, respektfull och lyhörd. Vi ser gärna att du har stort tålamod och förmågan att vara personlig samtidigt som du agerar professionellt.
Kunden söker dig som:
Har körkort och tillgång till egen bil (då arbetsplatsen ligger en bit ut på landet och inte går att nå med kollektivtrafik)
Tål pälsdjur och fåglar
Gärna har erfarenhet från vård och omsorg
Har god fysisk förmåga
Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Erfarenhet och utbildning är meriterande men inget krav. Störst vikt läggs vid personlighet och personlig lämplighet.
Om Frösunda Personlig assistans
Frösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 30 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information
Anställningsform: Så länge assistansuppdraget varar
Omfattning: Deltid
Arbetstider: Dag kl. 8.30-18, Kväll & natt kl. 16.30-10.30 (med väntetid på natten).
Tillträde: Tjänsterna börjar 2/2, bredvid gång och upplärning sker i januari.
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Madeleine Jönsson, Rekryteringsspecialist, 010-130 32 49
Marie Karlsson, Verksamhetschef, 010-130 36 20
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6927785-1784504". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), https://jobbpersonligassistans.frosunda.se
Näverlursgatan 34 (visa karta
)
421 44 VÄSTRA FRÖLUNDA Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Jobbnummer
9679390