Extrajobb som personlig assistent till kvinna med MS i Märsta
Fri Assistans Sthlm AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
Vi söker en kvinnlig eller manliga assistenter till en 60-årig kvinna med MS. Som assistent kommer du att vara en viktig del av kundens vardag, med ansvar för diverse uppgifter som förflyttningar med taklift, personlig omvårdnad, hushållsarbete och ledsagning till olika aktiviteter. Kundens önskemål och instruktioner styr ditt arbete, vilket kräver lyhördhet och noggrannhet.
Erfarenhet och kvalifikationer:
• Du ska vara en person med personlig mognad och erfarenhet av hushållssysslor.
• Du behöver kunna kommunicera på svenska (i tal och skrift) och följa kundens instruktioner noggrant.
• Erfarenhet som personlig assistent eller inom omvårdnadssektorn är ett krav.
• Kännedom om tekniska hjälpmedel och arbete med taklift är meriterande.
Rökfrihet under arbetstid är ett absolut krav.
• Vi söker dig som är lugn, lyhörd och flexibel i ditt arbetssätt. Att vara empatisk och respektfull är viktiga egenskaper i detta uppdrag.
• Du ska kunna arbeta självständigt och samtidigt vara delaktig i kundens behov och önskemål.
Vad företaget erbjuder dig som anställd:
Möjligheten att vara en del av en betydelsefull och meningsfull arbetsmiljö.
Varierande arbetsuppgifter som ger dig möjlighet att utvecklas inom omvårdnadssektorn.
Ett engagerat team som stöttar och samarbetar för kundens bästa.
Vi söker dig som vill arbeta extra vid behov eller täcka upp vid ordinarie personals frånvaro, exempelvis under semestertider.
Tjänsten passar perfekt för dig som studerar eller har ett annat arbete och vill ha ett flexibelt extrajobb.
Arbetspassen är förlagda antingen på dag/kväll kl. 09:00-21:00 eller under vaken natt kl. 21:00-09:00.
Om du är den vi söker och känner att du kan möta alla krav och förväntningar, ser vi fram emot din ansökan. Välkommen att vara en del av vårt team som assistent till denna speciella och viktiga tjänst!
Vi på Fri Assistans administrerar personlig assistans för assistansberättigade i Stockholms län. Vi är måna om att erbjuda hög service till både kunder och anställda eftersom vi vet att bra personliga assistenter är en förutsättning för bra personlig assistans. Därför vill vi vara en riktigt bra arbetsgivare och arbeta för goda relationer med varje medarbetare.
Vi är anslutna till Fremia och följer deras kollektivavtal, det ger dig som anställd trygga och tydliga anställningsvillkor. Utöver det erbjuder vi friskvårdsbidrag, smidig tidrapportering, tillgänglighet dygnet runt samt fortbildning i rollen som personlig assistent. Vi vill att du ska trivas och stanna hos oss! Ersättning
