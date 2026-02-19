Extrajobb som personlig assistent till kille i Tidaholm
2026-02-19
Vi söker en personlig assistent till en lugn och snäll kille på 38 år i Tidholm. Du blir hans stöd i vardagen och assisterar med måltider, hygien, städning och annat smått och gott i det dagliga livet. Några dagar i veckan är han på daglig verksamhet och intressen är bland annat musik och att spela TV spel.
Vi söker dig med ett genuint intresse för människor och hjärtat på rätt plats. Du är positiv och har empati. Har du tidigare erfarenhet av autism är det är fördel. Det är viktigt att du har god svenska i tal och skrift då man tolkar kommunikation. Då han träffar hund så kan du inte vara allergisk.
Då detta är ett timvikariat passar det att kombinera med studier, annat deltidsjobb eller livet som pensionär. Arbetspassen är förlagda till dag, kväll, helg samt natt med väntetid. Dygnspass förekommer. Till sommaren kan schemalagd tid erbjudas.
Vikariatet inleds med bredvid gång då det är viktigt att du känner dig säker i det arbetsuppgifter som ingår i arbetet.
Kollektivavtal Fremia - Kommunal.
Vi har endast möjlighet att höra av oss till sökande som blir aktuella för intervju. Vi efterfrågar referenser.
Välkommen med din ansökan märkt "HO" senast 26-03-21 till arbetsgivaren på e-post: info@skaraborgsassistans.com
SkaraborgsAssistans är ett brukarkooperativ som ägs och drivs helt utan vinstintresse av medlemmarna. Det bildades 1995 av personer med rätt till assistans. Vi är idag 44 medlemmar med ca 300 personliga assistenter och är vi är själva arbetsledare för våra egna assistenter alternativt har en vice arbetsledare medan SkaraborgsAssistans har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret. Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda.
Mer info: www.skaraborgsassistans.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
E-post: info@skaraborgsassistans.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""HO"". Arbetsgivare Skaraborgsassistans Ekonomisk fören
, http://www.skaraborgsassistans.com
522 31 TIDAHOLM Arbetsplats
SkaraborgsAssistans Jobbnummer
9752145