Extrajobb som personlig assistent till glad man i Vagnhärad
2025-12-17
HEJ!
Jag är en kille i 50-årsåldern och just nu söker jag dig som vill bli min nya personliga assistent.
Jag har en medfödd hjärnskada samt en svår utvecklingsstörning och autism. Jag bor i egen lägenhet och behöver stöd i min vardag för att den ska fungera på ett tryggt, lugnt och strukturerat sätt.
Jag är en kramgo person som tycker om närhet, så det är viktigt att du är bekväm med det och kan möta mig på ett tryggt och respektfullt sätt.
Du kommer att vara anställd av Vivida Assistans, som är mitt assistansbolag, men själva jobbet utför du hemma hos mig och där jag befinner mig i vardagen.
KÄNNER DU IGEN DIG?
Är du en person som är:
- Lugn, trygg och stabil
- Bra på att samarbeta, då arbetet alltid sker med dubbelbemanning
- Har god svenska i tal och skrift krävs för kommunikationen med mig och dina kollegor
Erfarenhet av arbete med personer utan eget tal och med kognitiva funktionsnedsättningar liksom körkort är meriterande.
SÅ HÄR KAN EN VANLIG ARBETSDAG SE UT
Jag saknar eget tal och har kognitiva begränsningar, vilket innebär att du som assistent behöver vara uppmärksam på signaler, rutiner och tydlig kommunikation. Struktur och ordning är mycket viktigt för mig. När vardagen är förutsägbar känner jag mig tryggare.
På vardagarna åker jag till min dagliga verksamhet, dit du som assistent följer med. Jag tycker mycket om att vara ute och min favoritsysselsättning är att åka bil.
Jag kan förflytta mig med hjälp av assistenter och all arbetstid sker med dubbelbemanning.
ARBETSTIDER OCH TJÄNSTGÖRINGSGRADER
Vi söker två personer som kan jobba extra vid behov. Arbetstiderna är förlagda både dag, kväll och nattjour, vardag som helg.
NÄR KAN DU BÖRJA JOBBA HOS MIG?
Jag behöver ha en ny assistent från januari 2026, så det är bra om du kan börja då. Annars får vi komma överens om annat datum om det känns som att vi passar bra ihop!
ATT VARA ANSTÄLLD PÅ VIVIDA
Vivida står för kvalitet. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra och känna stolthet i din yrkesroll. Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig för en annan människa. Du får stöd av oss som arbetsgivare och möjlighet till personlig utveckling genom dina arbetsuppgifter och utbildning. Att vara anställd på Vivida innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, schyssta semestervillkor och friskvårdsbidrag. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra - våra medarbetare är det viktigaste vi har!
DIN LÖN
På Vivida får du som assistent en fast grundlön per timme + semesterersättning samt eventuell OB-ersättning. Kollektivavtal finns.
VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!
Sista ansökningsdag är 2026-01-18. Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan!
UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET
På Vivida har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret för alla personer som arbetar hos våra minderåriga kunder och hos vissa vuxna kunder. Därför vill vi gärna att du som blir kallad på intervju tar med ett aktuellt belastningsregisterutdrag som inte är mer än ett år gammalt. Ansökan om registerutdrag får du via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Om Vivida
Vivida Assistans är en assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt. Våra kunder har även tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.
