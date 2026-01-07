Extrajobb som personlig assistent på Gotland april-september
2026-01-07
Beskrivning av tjänsten som personlig assistent
Vill du ha ett givande uppdrag som personlig assistent, där du har en nyckelroll i att få kunden att känna sig trygg och sedd. Har du intresse för arbetet med människor och vill jobba i en trevlig familj för att ge dem avlastning vid behov i Ljugarn, Gotland?
Vi söker nu en eller flera personliga assistenter som vill jobba med vår kund som under sommarhalvåret vistas på Gotland, Ljugarn. Kunden är en kvinna i medelålder med epilepsi och autism.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Självklart har vi även friskvårdsbidrag.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Arbetat med människor, gärna inom LSS.
God kommunikation på svenska. Kan du även finska så är det meriterande.
Om Frösunda Personlig assistans
Frösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information
Anställningsform: Behovsanställd
Omfattning: Varierande men någon gång i veckan är önskemålet.
Arbetstid: Varierande Dag/Kväll.
Tillträde: Så snart som möjligt.
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
