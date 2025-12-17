Extrajobb som orderplockare på ICA lager - Kungsängen
2025-12-17
Om tjänsten
Just nu söker vi dig som vill arbeta extra som orderplockare på ICAs lager i Brunna industriområde (Kungsängen).
Dina primära arbetsuppgifter på ICA består av orderplock till matkassar som privatkunder har beställt online. Arbetet sker till stor del ståendes vid en station där du förväntas plocka fräscha och fina kassar till kunderna.
ICA har ett toppmodernt lager där de använder sig av automatiserade processer. Arbetet och varuplocket sker på olika stationer, där du kan få plocka, packa och hjälpa till att föra in varor som ska in i lagrets system. Vi ser att du som person är flexibel med att kunna variera i arbetsuppgifter och avdelningar, utifrån vart behov ligger för dagen.
Majoriteten av lagret är dessutom i kyla (+4) och vi ser att du som person bör vara bekväm i att arbeta i kallare temperatur.
Arbetstider:
Tjänsten innefattar arbetstider under dag och kvällstid, primärt på vardagar. Vi ser gärna att du som person är flexibel och är intresserad av att variera dina arbetstider.
Vi ser gärna att du är tillgänglig för arbete cirka 3 dagar per vecka.
Vi har stort behov vardagar, och även dagspass. Exempel på tider du kan jobba är:
Dagskift: 06:00 - 15:00 Kvällsskift: 14:00 - 23:00 Tjänsten startar med en obligatorisk utbildning som är tre dagar, dagtid. Måndag till onsdag mellan 08:00 - 17:00.
Start för tjänsten är mellan v. 4-6 (slutet av januari/ början av februari 2026).
Personliga egenskaper/Kvalifikationer: Vi söker dig som trivs att arbeta aktivt och med kroppen, du ska ha en balans mellan att vara effektiv och prioritera kvalitet. Som anställd hos oss är du ett ansikte utåt för vår kunds varumärke och förväntas leverera utifrån deras visioner. Kunden sätts i fokus och därmed ska plockandet, packandet och den övriga hanteringen av produkter på lagret ske med ett noggrant förhållningssätt. Du bör ha en god attityd mot dina medarbetare och komma med en positiv och bra inställning till arbetsplatsen.
Krav för tjänsten:
Att du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 procent (till exempel ett annat jobb, studier eller eget företag).
Att du behärskar det svenska språket väl, då arbetsplatsintroduktion, säkerhetsregler och säkerhetsgenomgångar sker på svenska.
Meriterande:
Tidigare lagererfarenhet.
Tidigare erfarenhet av aktivt arbete.
Vikt kommer även att läggas vid dina övriga personliga egenskaper.Om företaget
Storesupport är en del av Job&Talent, en av de snabbast växande aktörerna inom rekryterings- och bemanningsbranschen globalt, med huvudkontor i Madrid och verksamhet på de största europeiska marknaderna, USA och Sydamerika. Job&Talent erbjuder kvalitativa rekryterings- och bemanningstjänster inom bland annat logistik, industri, bygg, event, administration och detaljhandel. I Sverige sysselsätter vi årligen 10 000 medarbetare och omsätter 1,8 miljarder kronor.
Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.
Det tillämpas drogtester vid start för tjänsten.
Intresserad?Vi ser fram emot din ansökan!
