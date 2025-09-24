Extrajobb som orderplockare i Malmö - Truckkort & D1 krävs
2025-09-24
Publiceringsdatum2025-09-24Om tjänsten
Vi söker en ordningsam och ansvarstagande orderplockare till en av våra kunders verksamhet i Malmö. Som medarbetare hos vår kund kommer du att spela en central roll i företagets lagerhantering och säkerställa att beställningar hanteras korrekt och i tid. Arbetet är förlagt vardagar under dagtid (07:00-16:00). Kunden tillämpar dag till dag bokning.
Tillgänglighet KRAV: 2-3 dagar i veckan (mån-fre)
Vi söker dig med truckkort som är redo att ta dig an en ny roll inom lager och logistik!
Arbetsuppgifter Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara orderplock av kundens produkter. Kunden använder sig av Pick By Voice och du plockar antingen med hjälp av truck eller med vagn. Andra arbetsuppgifter som sortering och paketering av gods kan även tillkomma.
Plocka och packa beställningar enligt specifika riktlinjer.
Bidra till ett smidigt produktflöde genom lagret.
Truckkörning (D1)
Kvalifikationer & Personliga egenskaper
Tidigare erfarenhet av orderplock
Kunskaper i svenska i tal & skrift
Truckkort A1-A4, B1-B4 + D1
För att lyckas i rollen tror vi att du som person är ansvarstagande och har tidigare erfarenhet av liknande roller. Är du ny inom området är du självklart även välkommen med din ansökan då vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Arbetet som konsult kräver flexibilitet och en god kommunikativ förmåga. Vidare tror vi att du har lätt för att sätta dig in i nya arbetsuppgifter och trivs med ett tempofyllt arbete.
Ansvarsfull: Förmåga att noggrant följa säkerhetsrutiner och arbetsinstruktioner.
Självständig: Driven att arbeta självständigt och ta egna initiativ.
Driven: Trivs med arbete mot tydliga mål och arbete i högt tempo
Om Boxflow
Boxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp. Boxflow erbjuder tjänster inom Tredjepartslogistik, Consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 500 miljoner 2025 med fler än 1100 anställda. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://www.boxflow.com/ Arbetsplats
Boxflow Kontakt
Altina Shtanaj altina@boxflow.com Jobbnummer
9525270