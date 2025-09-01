Extrajobb som operatör i livsmedelsproduktion i Malmö!
2025-09-01
Är du en student som söker jobb vid sidan av studierna och gillar att jobba i med kroppen? Trivs du med att jobba i högt tempo, ta eget ansvar och samarbeta? Då kan detta extrajobb passa dig perfekt!
Just nu söker vi på StudentConsulting drivna och engagerade extrajobbare för uppdrag hos vår kund Candeco i Malmö. Du kommer att vara anställd av StudentConsulting men arbeta på plats hos Candeco - en ledande aktör inom livsmedelsbranschen som specialiserar sig på tillverkning av strössel, karameller och dekorativa sockerprodukter.
I rollen som operatör kommer du att arbeta i produktionsmiljö med att sköta maskiner och övervaka tillverkningsprocessen. Du kommer att hantera material som används i produktionen. Vid behov rycker du snabbt in och löser uppkomna produktionsstörningar. Du kommer också att vara delaktig i rengöring och underhåll av utrustningen enligt givna rutiner. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor för att säkerställa ett effektivt flöde i produktionen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att inkludera:
• Hantering och övervakning av maskiner
• Produktionsarbete i olika steg
• Kvalitetskontroller och märkning
• På- och avlastning av material
Arbetstiderna är förlagda till dag- eller kvällsskift, med start i höst.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och tycker om att arbeta fysiskt. Du bör ha god samarbetsförmåga och vara bekväm med att arbeta i ett team. Tidigare erfarenhet av arbete inom produktion är meriterande, men det viktigaste är att du är motiverad och har rätt inställning. Eftersom det förekommer tunga lyft och arbete på tider med begränsad kollektivtrafik, ser vi gärna att du har körkort och tillgång till bil. Truckkort är också ett stort plus.
Vi ser gärna att du:
• Är student på minst 50% och ska studera i minst 1,5 år till.
• Har god fysisk förmåga
• Är noggrann och kvalitetsmedveten
• Är en lagspelare med struktur i arbetet
• Har fyllt 18 år
• Har truckkort (meriterande)
Det är även meriterande om du har jobbat inom restaurangbranschen sedan tidigare!
Tjänsten förväntas tillsättas så snart vi hittar rätt personer. Tveka därför inte med att skicka in din ansökan redan idag!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport.
