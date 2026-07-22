Extrajobb som Nattreceptionist i Stockholm som kan Mews eller Hotsoft
Energy Staffing & Advisement Sweden AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2026-07-22
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Extrajobb som Nattreceptionist – Stockholm
Vi söker dig som vill arbeta extra som nattreceptionist på hotell i Stockholm.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av Hotsoft eller Mews.
Är serviceinriktad, ansvarstagande och trivs med nattarbete.
Har fyllt 20 år, då tjänsten kan innebära servering av alkohol.
Talar flytande svenska och engelska.
Skicka din ansökan till marc.rundquist@energystaffingsweden.com
och märk mejlet "Nattreceptionist Extra Stockholm". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
E-post: marc.rundquist@energystaffingsweden.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Energy Staffing & Advisement Sweden AB
(org.nr 559500-6643) Arbetsplats
Stockholm Jobbnummer
10009534