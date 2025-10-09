Extrajobb som Miljöarbetare med C-körkort till Ängelholm/Båstad
NG Nordic - Nordens cirkulära ledare
Vi är en ledande nordisk leverantör av cirkulära lösningar och miljötjänster som tar itu med de akuta utmaningarna med klimatförändringar och resursbrist. Genom att omvandla avfall till värdefulla resurser och ta bort farliga ämnen från kretsloppet undviker vi utsläpp och skyddar naturliga ekosystem.
Genom återanvändning, insamling, återvinning och avfallshantering ökar vi tillgången till cirkulära råvaror och hjälper till att minska koldioxidutsläppen i samhället.
Vi samarbetar med organisationer av alla storlekar och erbjuder skräddarsydda, innovativa lösningar genom hela värdekedjan, vilket ger mervärde i varje steg. Vi kombinerar data med lokal kunskap, vilket gör det möjligt för våra kunder att utveckla sin verksamhet, samtidigt som vi värnar om miljön. Idag är vi en viktig del av den nordiska industriella infrastrukturen, vårt mål är att bli en sann europeisk ledare.
Vårt engagerade team av experter arbetar med fokus på säkerhet och kvalitet. Genom att sammanföra de bästa talangerna i branschen - från chaufförer och operatörer till ingenjörer och ledare - bygger vi en verksamhet med global påverkan.
Vi har 3400 anställda och 90 anläggningar i Norge, Sverige, Finland och Danmark som hanterar 4,4 miljoner ton avfall årligen. På Nordisk Återvinning söker nu en miljöarbetare med c-körkort till vårt team i Ängelholm. Vi söker dig som är nyutbildad och vill ha ditt första jobb som C-chaufför eller dig som har en annan syssla men vill jobba lite extra. Hos oss ska du täcka vid tillfälliga arbetstoppar, ledigheter osv. och behovet kan skifta från dag till dag. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bestå av att dra och tömma kärl på bilen samt att köra renhållningsfordon. Som chaufför arbetar du med insamling av avfall, återvinningsmaterial och transport avfallet. Du ska gilla fysiskt arbete utomhus då arbetet till största delen är utanför bilen. Andra förekommande arbetsuppgifter kan vara montering och tvätt av kärl.Publiceringsdatum2025-10-09Dina arbetsuppgifter
• Insamling av hushållsavfall och återvinningsmaterial.
• Hantering av fordonsdatorer
• Avvikelserapportering
• Daglig underhåll/kontroll av fordon
• Du ansvarar för att din tilldelade tur genomförs med god kvalitet och hög servicegrad
• Montering och tvätt av kärl Kvalifikationer
• C-körkort och erfarenhet av att köra tunga fordon
• YKB
• Språk svenska Dina personliga egenskaper
• Som person är du fokuserad, lösningsorienterad, kreativ och engagerad.
• Du tar stort ansvar och gillar att arbeta tillsammans i team i en fysisk roll.
• Vi ser gärna att du är händig och praktiskt lagt.
Arbetstid / villkor
• Behovet gäller omgående
• Arbetstider är i huvudsak mån-fre kl. 06-14,30 (med 30 min rast), Arbete på kväll samt röda dagar kan tillkomma.
• Arbetsdagen börjar och slutar på Ängeholmsvägen 207, Munka Ljunby
• Behovsanställning
• Vi går under miljöarbetaravtalet
Vår värdegrund
På Nordisk Återvinning Service är det alltid viktigt att våra medarbetare mår bra och trivs tillsammans oavsett roll. Vi är ett härligt gäng kollegor och vårt framgångsrecept består av gott samarbete, god kvalitet och kundfokus. Vi ser lösningar, inte problem. Kunden står i fokus och vi gör gärna det lilla extra för att förgylla både kundernas och vår uppdragsgivares vardag.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Inför ev anställning genomför vi referenstagning och bakrundskontoll. Ersättning
