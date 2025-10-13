Extrajobb som lokalvårdare på helger | Coor | Boden
2025-10-13
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och är stöttande. Hos oss jobbar människor med olika personlighet, bakgrund och talang tillsammans. Vi blir starkare, har roligare och ger mer värde till våra kunder när vi blir inkluderade och litade på. Vi ser det varje dag.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden - smarta, hållbara och fulla av glädje, för våra kunder och oss själva. Vårt sätt att lyckas med det och de komplexa utmaningar vi står inför varje dag är att ha ambition att se längre än våra konkreta arbetsuppgifter. Det är antagligen därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management.
Nu söker vi dig som vill arbeta extra på helger. Kanske studerar du eller har ett annat jobb, men vill komplettera med fler arbetstimmar.
Hos vår kund i Boden erbjuds en unik möjlighet för dig som brinner för att skapa rena och välkomnande miljöer. Som lokalvårdare blir du en viktig del av ett dedikerat team där ditt arbete direkt bidrar till trivsel och komfort. Ta chansen att göra skillnad varje dag!Publiceringsdatum2025-10-13Om tjänsten
Som lokalvårdare kommer du att ansvara för att upprätthålla högsta renlighet och hygien hos vår kund. Dina arbetsuppgifter inkluderar städning av kontor, bostadsutrymmen, sanitetsutrymmen och gemensamma ytor samt att utföra mer omfattande rengöring vid behov. Du kommer också att fylla på förbrukningsmaterial och rapportera eventuella underhållsbehov. Du ser till att alla städuppgifter utförs enligt gällande riktlinjer och standarder, vilket bidrar till en trivsam och säker arbetsmiljö för alla medarbetare.
Om dig
Vi söker dig som vill arbeta extra på helger. Kanske studerar du eller har ett annat jobb, men vill komplettera med fler arbetstimmar.
Det är såklart en fördel om du har tidigare erfarenhet av lokalvård eller en grundläggande utbildning i städteknik, men viktigast av allt är rätt inställning och en vilja att utföra ett gott arbete. Du bör ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, för att kunna kommunicera effektivt med kollegor och kunder. Det är viktigt att du har ett öga för detaljer och kan arbeta självständigt samt följa givna instruktioner och rutiner.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att använda moderna städmaskiner och tekniker. Kunskap om miljövänliga produkter och hållbara städmetoder ses som en fördel. Erfarenhet från arbete i olika miljöer, såsom kontor eller industrilokaler, kan också vara en tillgång. Om du har genomgått någon form av specialutbildning inom lokalvård eller innehar certifikat inom området, ökar det dina chanser att lyckas i rollen.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
