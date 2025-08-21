Extrajobb som lokalvårdare med fast schemarad i Umeå!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Städarjobb / Umeå
2025-08-21
Söker du ett extrajobb i Umeå? Vi har en spännande möjlighet för dig att bli en del av vårt team som utför renrumsstädning för en av våra större kunder.
Arbetsuppgifterna innebär renrumsstädning på eftermiddagar vardagar och helgstädning vid några tillfällen per år. Vi erbjuder en trevlig, social och trivsam arbetsplats där du kommer att trivas. Tjänsten avser en ramavtalsanställning på sex månader och erbjuder lön enligt kollektivavtal. Anställningen sker löpande.
Uppdraget innebär att man jobbar minst 3 dagar i veckan mån-fre ca 16:30-19:30.
DETTA SÖKER VI
Vi letar efter dig som är lyhörd, tar eget ansvar och är flexibel i ditt arbetssätt. Du ska även kunna behärska det svenska språket
flytande både i tal och skrift. Om du tycker detta låter intressant. Då kan du vara den vi letar efter!
Det är meriterande om du har tidigare arbetslivserfarenhet av lokalvård.
Tjänsten förväntas tillsättas så fort vi hittar rätt kandidat/kandidater så tveka inte att ansöka nu direkt!
För frågor om tjänsten vänligen kontakta ansvarig rekryterare Lydia Kvist: lydia.kvist@studentconsulting.com
. Varmt välkommen in med din ansökan!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade.
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Lydia Kvist umea@studentconsulting.com Jobbnummer
9469233