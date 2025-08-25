Extrajobb som ledsagare eller avlösare i hemmet
Kungsbacka Kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kungsbacka Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kungsbacka
2025-08-25
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungsbacka Kommun i Kungsbacka
, Göteborg
, Halmstad
, Laholm
, Hylte
eller i hela Sverige
Som avlösare i hemmet tar du hand om ett barn eller en ungdom med funktionsnedsättning så att föräldrarna ska få avlastning.
Lösningen är i hemmet eller närområdet och ni kan till exempel pyssla, titta på film, spela spel eller besöka en lekplats i närområdet. Under tiden kan föräldrarna uträtta ärenden, genomföra egna aktiviteter, umgås med syskon eller bara vila.
Som ledsagare stöttar du en person med funktionsnedsättning att ta sig till och från aktiviteter, till exempel för delta i fritidsaktiviteter eller på annat sätt ta del av samhällslivet.
Dina arbetsuppgifter och arbetstider bestäms utifrån vilket behov av stöd brukaren eller familjen har men är oftast förlagd på eftermiddagar, kvällar och helger. Omfattningen varierar men är vanligtvis mellan 2-5 timmar i veckan. Du ska ha för avsikt att behålla uppdraget en längre tid, minst 6 månader.
Läs mer om hur det är att arbeta som ledsagare eller avlösare här: https://kungsbacka.se/omsorg-och-hjalp/funktionsnedsattning/personligt-stod/ledsagning/jobba-som-ledsagare?mark=ledsagninghttps://kungsbacka.se/omsorg-och-hjalp/funktionsnedsattning/personligt-stod/avlosarservice-i-hemmet/jobba-som-avlosare?mark=Jobba+som+avlÃƒ¶sarePubliceringsdatum2025-08-25Profil
Som avlösare och ledsagare arbetar du självständigt och du behöver vara ansvarsfull, lyhörd och ha ett stort engagemang och vilja att stötta en person i dennes vardag. Du behöver inte ha någon speciell utbildning men det är en fördel om du har erfarenhet och kunskap om funktionsnedsättning eller arbete med barn och unga. Efter anställning får du en grundutbildning och får därefter individuell vägledning utifrån behov.
Vi söker dig som:
- har fyllt 18 år
- har giltigt pass/nationellt ID eller arbetstillstånd
- har godkänt betyg motsvarande svenska 1 eller svenska som andraspråk som motsvarar gymnasial B2 nivå
- har god datorvana och kan hantera olika system
Det är meriterande om du:
- har erfarenhet eller utbildning från områden du söker inom
- har B-körkort
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Vikariecenter
Vikariecenter ansvarar för rekrytering och bemanning av timvikarier inom ledsagning och avlösning, personlig assistans, daglig verksamhet, hemsjukvård, hemtjänst, vård- och omsorgsboende, boende med särskild service och måltid.
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder timanställning med start enligt överenskommelse. Timlön enligt kollektivavtal.
Utdrag ur belastningsregister
För att arbeta hos oss behöver du uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Detta beställer du själv via länken här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
ID-kontroll
Vid en rekrytering behöver vi säkerställa identitet på dig som söker. Giltiga ID-handlingar är ett svenskt pass eller ID-kort som utfärdats av polisen. Om du inte kan uppvisa det, behöver vi se ett giltigt arbetstillstånd.
Intresserad?
Vad roligt! Urval och intervjuer sker löpande, så varmt välkommen med din ansökan redan idag!
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/378". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256) Kontakt
Rekrytering vikariecenter.rekrytering@kungsbacka.se Jobbnummer
9473837